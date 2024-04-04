Меган Маркл ожидает третьего ребенка - СМИ

Меган Маркл спровоцировала слухи о своей третьей беременности своим тесным нарядом.

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Появились слухи о беременности Меган Маркл / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Скандальная герцогиня Сассекская Меган Маркл, жена принца Гарри, впервые после коронации свекра появилась на публике и спровоцировала новые слухи.

Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл, сообщает издание Еxpress.

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Когда Меган села на диванчик, ее тесное платье разошлось на талии и присутствующие отметили, что оно странно оттопырилось на животе звезды.

В следующий свой выход в общество на выставку коллекции афроамериканского искусства мецената Бернарда Кинси жена принца Гарри только подогрела слухи, выбрав наряд свободного кроя. Но пока неизвестно действительно ли Маркл ждет третьего ребенка или просто хочет внимания от прессы.

Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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Отметим, появились слухи, что Меган Маркл готова помириться с Кейт Миддлтон и членами королевской семьи.

А также принц Гарри устроил "бунт" против жены и заявил, что Меган Маркл должна подчиниться его решению.

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