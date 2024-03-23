У Кейт Миддлтон рак: принц Гарри и Меган Маркл решили поддержать принцессу

Королевская семья объединяется, чтобы поддержать Кейт и короля Чарльза.

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Гарри и Меган поддержали онкобольную Кейт / Коллаж Главред, фото скриншот, Instagram/princeharryofengland

Принц Гарри и Меган Маркл отправили сообщение поддержки Кейт Миддлтон всего через несколько часов после того, как стало известно, что у нее рак.

"Мы желаем здоровья и исцеления Кейт и ее семье и надеемся, что они смогут сделать это конфиденциально и мирно", — заявили герцог и герцогиня Сассекские в своем заявлении.

Заявление Гарри и Маркл прозвучало после того, как 42-летняя Миддлтон публично объявила, что у нее диагностировали рак после плановой операции в январе.

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"Я хотела воспользоваться этой возможностью, чтобы сказать вам лично спасибо за все замечательные слова поддержки и за ваше понимание, пока я восстанавливаюсь после операции", — сказала она в видео обращении.

Принцесса Уэльская сказала, что это были "невероятно тяжелые пару месяцев" для нее и ее семьи, но она "очень благодарна" медицинской бригаде, которая о ней позаботилась.

"В январе мне сделали серьезную операцию на брюшной полости в Лондоне, и в то время считалось, что мое состояние не раковое", — объяснила она. "Операция прошла успешно. Однако анализы после операции показали наличие рака", - добавила она.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Миддлтон сказала, что ее медицинская бригада посоветовала ей "пройти курс профилактической химиотерапии", который, по ее словам, сейчас находится на ранней стадии.

Напомним, ранее Лондонская клиника, где оперировали Кейт Миддлтон попала в крупный скандал из-за попытки работников получить медицинские данные принцессы.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон вернулась домой после почти двух недель в больнице, где она восстанавливалась после операции на брюшной полости. В заявлении Кенсингтонского дворца говорилось, что Миддлтон "успешно идет на поправку".

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