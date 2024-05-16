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Жена Короля Чарльза отказалась от ужасной покупательской ривычки

Алена Кюпели
16 мая 2024, 09:50
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Международная организация одобрила решение королевы Камиллы.
Королева Камилла
Королева Камилла больше не будет добавлять натуральный мех в свой гардероб/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Королева Камилла идет по стопам своей покойной свекрови королевы Елизаветы II: в среду Букингемский дворец подтвердил PETA UK (организация, которая ведет борьбу за права животных - авт.), что она не будет добавлять новые предметы меховой одежды в свой гардероб.

"PETA поднимает тост за королеву Камиллу бокалом лучшего бордо за то, что она настоящая королева, поддерживая 95% британцев, которые, как показывают опросы, также отказываются носить мех животных", — заявила президент PETA Ингрид Ньюкирк.

Как написало Page Six, организация по защите прав животных не уточнила, будет ли королева Камилла, которая поддерживала своего мужа в борьбе с раком, продолжать носить старую одежду, но объявила, что в дальнейшем королевская особа "не будет закупать мех для своего гардероба".

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Кто такой король Чарльз ІІІ

Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Жена короля Карла III в прошлом подвергалась нападкам за то, что носила меховые изделия, например, старинную шляпу Филипа Трейси, которую она надела на рождественскую церковную службу в 2010 году, тогда как королева Елизавета в тот же день носила шапку из лисьего меха.

На протяжении всего своего правления покойный монарх часто носила мех, носила все: от пушистых шляп до пальто и накидок, отделанных мехом животных.

Однако королева Елизавета положила конец этой практике в 2019 году, когда Букингемский дворец объявил, что, хотя королевская особа продолжит носить церемониальные предметы, такие как мантии с меховой отделкой, она больше не будет добавлять изделия из натурального меха в свой гардероб.

Король Чарльз - последние новости по теме:

Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".

Также появились подробности, что сказал Чарльз, на тот момент - принц Уэльский, своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.

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