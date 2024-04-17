Король Чарльз "выдворяет" Кейт Миддлтон и Уильяма из дома

Король Чарльз запланировал масштабные преобразования в имении Сандрингем, где проживает и Кейт Миддлтон с семьей.

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Король Чарльз будет ставить "солнечную ферму" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Стало известно, что у короля Чарльза появились большие планы в имении Сандрингем, так что принц Уильям и принцесса Кейт Миддлтон, которая сейчас лечится от рака, не смогут провести там лето. Британцы озадачены таким решением монарха и считают его необдуманным.

Как сообщает издание Hello!, Карл решил на территории поместья создать "солнечную ферму" и размести около двух тысяч солнечных батарей.

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Это поможет обеспечить электроэнергией все поместье. Но многие выступили против такой затеи, ведь это затмит архитектуру Сандрингема.

Также появились слухи, что Уильям уже ищет для своей семьи другое жилье на лето, но где именно пока остается тайной.

Кто такой король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

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Отметим, королева Камилла сообщила, что ее муж король Чарльз "чувствует себя очень хорошо" во время лечения рака. Король изначально планировал поехать в Северную Ирландию со своей женой, но не смог приехать.

А также принц Джордж совсем не мечтает стать королем, наследник монарха пока имеет другие планы на жизнь. Его отец принц Уильям заявил, что Джордж мечтает стать полицейским и интересуется всем, что с этим связано.

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