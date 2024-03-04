"Откажусь от престола": наследник короля Чарльза ошеломил выбором

Принц Джордж совсем не мечтает стать королем, наследник монарха пока имеет другие планы на жизнь.

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Принц Джордж не мечтает стать королем / коллаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/princeandprincessofwales/

Судьба принца Джорджа была решена еще при его рождении. Старший сын принцессы Кейт Миддлтон и принца Уильяма должен будет стать королем после своего отца. Но Миддлтон обьявила ему об этом не сразу, она решила подождать до тех пор, пока мальчику исполнится 7 лет.

Когда Джордж узнал о своем предназначение, то не совсем обрадовался, ведь у него есть иная мечта. И радии нее он даже готов отказаться от престола, сообщило издание Еxpress.co.uk.

Недавно отец Джорджа, принц Уильям, провел беседу с комиссаром лондонской полиции Джейн Ричардсон. Во время разговора комиссар пожаловалась, что им не хватает полицейских офицеров, а также спросила в Уильяма не хотят ли его дети Джордж и Шарлотта пополнить ряды хранителей правопорядка в Лондоне.

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На удивление, Уильям заявил, что Джордж мечтает стать полицейским и интересуется всем, что с этим связано. Принц уточнил, что это началось еще когда его сын был совсем маленьким. В частности, когда он заказывал подарок на Рождество, то просил только новую полицейскую машинку.

Отметим, что, скорее всего, Джордж унаследовал свою мечту от отца. Когда-то принцесса Диана рассказывала, что Уильям хотел стать полицейским, чтобы охранять свою маму.

Кто такой принц Джордж Принц Джордж Уэльский — член британской королевской семьи, первый внук короля Чарльза III и принцессы Дианы, первенец принца Уэльского Уильяма и принцессы Уэльской Кэтрин, старший брат Луи и Шарлотты.

Занимает второе место в порядке наследования британского престола. Получит право занять престол, если переживет своего деда — короля Чарльза III и отца — принца Уильяма.

Добавим, недавно представители Кенсингтонского дворца впервые прокомментировали, как на самом деле чувствует себя принцесса после операции.

А также во дворце рассказали об "онкологии Кейт Миддлтон" и заявили, что принцесса чувствует себя хорошо.

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