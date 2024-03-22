На фоне слухов о смерти: королева рассказала, как себя чувствует Чарльз

75-летний Чарльз изначально планировал поехать в Северную Ирландию со своей женой.

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Королева Камилла рассказала о самочувствии короля / Коллаж Главред, фото Instagram/theroyalfamily

Королева Камилла сообщила, что ее муж король Чарльз "чувствует себя очень хорошо" во время лечения рака.

По информации Hello, 76-летняя королева находится в одиночной двухдневной поездке в Северную Ирландию и сделала признание поклонникам, когда остановилась в гастрономе Arcadia в Белфасте.

Продавец Бренда Робб вручила монарху поздравительную открытку и выразила наилучшие пожелания. Взяв открытку с благодарностью, Камилла сказала: "У него все хорошо. Он очень разочарован тем, что не смог приехать".

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Кто такой король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Отвечая на шутку о том, что мужчины "не самые лучшие пациенты", она добавила: "Я стараюсь держать его в порядке".

75-летний Чарльз изначально планировал поехать в Северную Ирландию со своей женой, но, поскольку в начале этого года у него диагностировали рак, он отложил публичные выступления.

Что известно о болезни короля Чарльза III

В феврале 2024 года Букингемский дворец официально сообщил о болезни короля. У Чарльза III диагностировали рак. Он уже приступил к лечению.

Как стало известно болезнь Чарльза обнаружили во время операции короля в больнице из-за доброкачественного увеличения предстательной железы.

Тогда специалисты выявили проблему, которая вызвала беспокойство. Дальнейшие диагностические тесты обнаружили форму рака. В заявлении не указывается точный диагноз.

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