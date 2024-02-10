Камилла прокомментировала диагноз короля Чарльза: новые подробности

Королева-консорт Камилла побывала на мероприятии, где рассказала о здоровье своего мужа.

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Королева-консорт Камилла прокомментировала здоровье Чарльза / Коллаж Главред, фото Instagram/theroyalfamily

Во время своего личного выхода с тех пор, как Букингемский дворец ранее на этой неделе объявил о диагнозе рака у короля Карла III, королева Камилла поделилась обновленной информацией о состоянии здоровья своего мужа.

В четверг вечером Камилла посетила музыкальное мероприятие в соборе Солсбери, которое поддерживало работу местных благотворительных организаций, пишет Harpers Bazar.

Участники мероприятия поделились с Камиллой своими добрыми пожеланиями монарху. "Ну, в данных обстоятельствах он чувствует себя очень хорошо", — сказала королева. Он очень тронут всеми письмами и сообщениями, которые публика присылает отовсюду, и это очень воодушевляет", - добавила она.

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Напомним, ранее стало известно о том, что Принц Гарри срочно вылетел из Лос-Анджелеса и летит в Лондон, чтобы быть с королем Чарльзом после того, как у него диагностировали рак.

Ранее Король Великобритании Чарльз и Кейт Миддлтон объявили о своих операциях с разницей всего в несколько часов. Однако принцесса Уэльская предпочла сохранить детали своей процедуры в секрете, в то время как король был "открытой книгой".

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