Камилла прокомментировала диагноз короля Чарльза: новые подробности

Во время своего личного выхода с тех пор, как Букингемский дворец ранее на этой неделе объявил о диагнозе рака у короля Карла III, королева Камилла поделилась обновленной информацией о состоянии здоровья своего мужа.
В четверг вечером Камилла посетила музыкальное мероприятие в соборе Солсбери, которое поддерживало работу местных благотворительных организаций, пишет Harpers Bazar.
Участники мероприятия поделились с Камиллой своими добрыми пожеланиями монарху. "Ну, в данных обстоятельствах он чувствует себя очень хорошо", — сказала королева. Он очень тронут всеми письмами и сообщениями, которые публика присылает отовсюду, и это очень воодушевляет", - добавила она.
Напомним, ранее стало известно о том, что Принц Гарри срочно вылетел из Лос-Анджелеса и летит в Лондон, чтобы быть с королем Чарльзом после того, как у него диагностировали рак.
Ранее Король Великобритании Чарльз и Кейт Миддлтон объявили о своих операциях с разницей всего в несколько часов. Однако принцесса Уэльская предпочла сохранить детали своей процедуры в секрете, в то время как король был "открытой книгой".
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