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Чарльз уже не появляется в людях: Камилла выполняет обязанности короля

Элина Чигис
29 марта 2024, 18:12
Впервые в истории королева Камилла выполнила обязанность монарха из-за онкозаболевания Чарльза.
король Чарльз, королева Камилла
Королева Камилла исполнила обязанности короля / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily/

Королева Камилла выступила на передпасхальной церемонии в Вустерском соборе, исполнив обязанности короля Чарльза III. Самого короля на церемонии не было, поскольку он проходит курс лечения от рака.

На церемонии присутствовало 200 человек, королева вручила гражданам кошельки с деньгами за их почетные заслуги.

В видеообращении кроль Чарльз сказал, что чувствует "большую грусть" из-за невозможности быть на мероприятии в связи с длительным лечением.

видео дня

Гости события выразили королю слова поддержки и пожелали быстрого выздоровления монарху, а также принцессе Уэльской Кейт Миддлтон, у которой также диагностировали онкозаболевание.

"Акт поклонения, здесь, в Вустерском соборе, напоминает мне об обете, который я дал в начале коронационной службы – следовать примеру Христа "не для того, чтобы мне служили, но для того, чтобы служить". Этого я всегда старался придерживаться и продолжаю делать со всем сердцем", – заявил Чарльз III.

Кто такой король Чарльз ІІІ

Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Король Чарльз - последние новости по теме

Отметим, недавно король Чарльз обратился к гражданам Великобритании, в видеообращении внимание привлекли его руки и уставший вид.

А также принц Гарри привозил в Британию своих детей (Лилибет и Арчи) всего один раз на юбилей Елизаветы. Теперь же, после решения суда, король Чарльз и вовсе потерял возможность видится с внуками.

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