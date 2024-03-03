Королеве Камилле придется уйти - жена Чарльза III бросает свои обязанности

Общественное давление, связанное с онкологией короля Великобритании, вынудило его супругу принять дополнительные меры.

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Королева Камилла берет отпуск от исполнения королевских обязанностей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

С января 2024 года из команды британской королевской семьи выбыло сразу два участника - король Чарльз III и его невестка принцесса Кэтрин Уэльская были вынуждены взять больничный отпуск. Исполнение их королевских обязанностей во многом легло на плечи их супругов.

Королева Камилла, которая с честью перенесла новость об онкологии дражайшего супруга, безропотно приняла на себя его работу, и полтора месяца непрерывно трудилась. Однако тут возраст 76-летней монархини дал о себе знать.

С 4 по 10 марта королева отправляется на отдых. Целую неделю она планирует восстанавливать силы и посвящать свое внимание семье и любимому мужу. Как сообщает издание Hello!, свои обязанности на этот период она распределила между старшими членами королевской семьи. Официальных заявлений по поводу "отпуска" королевы Камиллы Кенсингтонский дворец не делал.

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Известно, что к работе королева Камилла приступит уже 11 марта - под ее руководством британская королевская семья посетит праздничную службу в Вестминстерском Аббатстве, посвященную Дню Содружества.

Кто такая королева Камилла? Королева Камилла (Камилла Паркер-Боулз) - королева Великобритании, вторая жена Чарльза III, коронованная вместе с ним 6 мая 2023 года. С 2005 по 2022 годы носила титул герцогини Корнуольской и принцессы Уэльской (второй титул не использовала). С сентября 2022 года и до мая 2023 была королевой-консортом.

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