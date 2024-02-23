"Я тебя...": что сказал Чарльз Диане в ночь перед свадьбой

Историю отношений Дианы и Чарльза, которая трагически закончилась, обсуждают уже много лет. Оказывается, король признался, что не имеет к ней чувств еще до свадьбы.
Создатели биографического фильма ITV "Интервью с Дианой: Месть принцессы" взяли комментарий в астролога принцессы Пенни Торнтон, которая была подругой принцессы, пишет ОК!
"Одна из самых шокирующих вещей, которые мне рассказала Диана, это то, что в ночь перед свадьбой Чарльз сказал ей, что не любит ее. И это было действительно ужасно – так поступить с вашей невестой", – сказала Торнтон.
Многие считают, что брак Дианы и Чарльза начал рушиться после рождения детей, но если собрать воспоминания очевидцев, то выходит, что еще до свадьбы король рассказал о своих истинных чувствах к леди Ди.
"Я думаю, что Чарльз не хотел идти на свадьбу с ложными намерениями. Он хотел выяснить с ней отношения, и для Дианы это было опустошительно. Она не хотела идти на свадьбу в тот момент. Она думала об этом", – заявила подруга принцессы.
Напомним, в 1996 году Чарльз и Диана официально развелись, а 31 августа 1997 год принцесса погибла из-за разрыва лёгочного тромба после автокатастрофы на мосту Альма в автомобильном туннеле в Париже.
Добавим, Кейт Миддлтон часто сравнивают с принцессой Дианой, так Кейт одела "послеродовое" платье такого же фасона, что и леди Ди при выписке с роддома.
А также недавно стало известно о громких ссорах Миддлтон и Уильяма за стенами Кенсингтонского дворца.
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