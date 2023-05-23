"Бывают ужасные ссоры": инсайдер рассказал про "неидеальный брак" принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Принц и принцесса Уэльские за стенами Кенсингтонского дворца превращаются в простых Уильяма и Кейт - супругов со своими конфликтами.

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Как ссорятся принц Уильям и принцесса Кэтрин Уэльские / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принц и принцесса Уэльские на публике выглядят прекрасно отлаженным динамическим дуэтом - за 12 лет брака Уильям и Кэтрин научились понимать друг друга с полуслова.

Однако за этой безупречностью скрываются серьезные конфликты, цитирует писателя Тома Квинна издание Express. По словам литератора, о ссорах между принцем и принцессой ему рассказал инсайдер, который ранее работал в Кенсингтонском дворце.

Так Квинн отмечает, что Уильям имеет взрывной характер, из-за чего часто происходят конфликты. "У них бывают ссоры. Это не идеальный брак. Бывают ужасные ссоры. Кейт относится к нему, как к четвертому ребенку, так как он склонен к истерикам", - рассказывает он.

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Впрочем, по рассказам Тома Квинна получается, что Кейт Миддлтон отлично справляется с ролью взрослого, если дело доходит до громкого скандала. Максимальная эскалация, на которую в пылу ссоры способны принц и принцесса - это драка подушками.

"Там, где какие-то пары ссорятся и швыряют друг в друга тяжелые вазы, Уильям и Кейт бросаются друг в друга подушками. Все всегда остается под контролем", - отмечает писатель.

Ранее принцесса Кэтрин в качества подарка получила от короля Чарльза III новый титул, который раньше носил его старший сын. Также аналогичный подарок заработала и королева Камилла.

Также стало известно, за что Кейт Миддлтон заслужила репутацию гордячки - близкое окружение принцессы утверждает, что ее "королевские замашки" давно вызывают изумление.

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