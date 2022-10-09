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Худший кошмар леди Ди: сбылось страшное пророчество принцессы Дианы

9 октября 2022, 18:06

Королева сердец даже в страшном сне отказывалась верить, что с ее сыновьями может случиться нечто подобное.

Принцесса Диана
Чего боялась принцесса Диана / ua.depositphotos.com

Принцесса Диана при жизни часто пользовалась услугами толкователя снов Джоан Хенджер, с которой делилась своими самыми сокровенными страхами.

Австралийское издание New Idea цитирует Хенджер - женщина рассказала, какие опасения леди Ди стали пророческими.

Так толкователь снов отмечает, что Диана Спенсер всегда боялась, что королевский протокол, которому вынуждены подчиняться ее дети, однажды станет причиной раскола между братьями, ведь Уильяму однажды предстоит стать королем, а Гарри слишком раним. Страхи о том, что ее сыновья могут пойти разными путями, Диана не раз записывала в свой дневник сновидений.

"Она беспокоилась о мальчиках, смогут ли они жить и работать с королевским протоколом. Она говорила, что это очень непросто. Время от времени она говорила с мальчиками о таких мелочах. Она давала им столько советов, сколько могла, но больше думала об этом", - рассказывает Хенджер.

Женщина убеждена, что не последнюю роль в том, что сейчас Уильям и Гарри побили горшки, сыграл тот факт, что после развода принцессы Дианы и Чарльза, который на тот момент носил титул принца Уэльского, леди Ди отстранили от воспитания сыновей. Из Уильяма "делали" будущего короля, а Гарри был предоставлен сам себе и нуждался в поддержке, которой у него не было.

Ранее "тайный сын" короля Чарльза III и королевы Камиллы, австралиец Саймон Чарльз Доранте-Дэй, потребовал отдать ему титул принца Уэльского, наследного принца Британии, который сейчас носит Уильям.

Также звездный экстрасенс Макс Гордеев сделал прогноз, сколько продлится правление короля Чарльза III, самого старого монарха Европы, на британском престоле.

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