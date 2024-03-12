"Он плохо выглядит": король Чарльз встревожил болезненным видом в обращении

Букингемский дворец обнародовал новое видео онкобольного Чарльза III ко Дню Содружества, который в Великобритании отмечают 11 марта.
Обращение короля к согражданам опубликовали на канале The Royal Family. Поклонники королевской семьи не смогли не заметить, как болезненно выглядят руки монарха: слишком отекшие и красные.
Король предстал в темно-синем пиджаке, белой рубашке и голубовато-белом галстуке, с золотыми часами на руке.
Поклонники Чарльза обратили внимание, что король очень уставший и пожелали ему в соцсетях скорейшего выздоровления:
"Мне кажется или король выглядит немного... отличается? Я вижу это по его глазам. Вероятно, это из-за его диагноза";
"Он плохо выглядит. Надеюсь, ты скоро поправишься, Чарльз!";
"Выздоравливай, Боже, храни Короля!".
Смотрите видеообращение короля Чарльза:
Кто такой король Чарльз ІІІ
Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.
Добавим, недавно король Чарльз провел встречу с премьер-министром Риши Сунаком, который отчитался о том, как обстоят дела в Британии. Поклонники заметили, что монарх очень исхудал после диагностированного у него тяжелого заболевания.
Отметим, дворец уже разработал план, как будет проходить прощание с королем Чарльзом в случае его смерти. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".
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