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"Он плохо выглядит": король Чарльз встревожил болезненным видом в обращении

Элина Чигис
12 марта 2024, 14:16
Король Чарльз обратился к гражданам Великобритании, в видеообращении внимание привлекли его руки и уставший вид.
Король Чарльз
Король Чарльз показался на видео очень уставшим / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily/

Букингемский дворец обнародовал новое видео онкобольного Чарльза III ко Дню Содружества, который в Великобритании отмечают 11 марта.

Обращение короля к согражданам опубликовали на канале The Royal Family. Поклонники королевской семьи не смогли не заметить, как болезненно выглядят руки монарха: слишком отекшие и красные.

Король предстал в темно-синем пиджаке, белой рубашке и голубовато-белом галстуке, с золотыми часами на руке.

Поклонники Чарльза обратили внимание, что король очень уставший и пожелали ему в соцсетях скорейшего выздоровления:

"Мне кажется или король выглядит немного... отличается? Я вижу это по его глазам. Вероятно, это из-за его диагноза";

"Он плохо выглядит. Надеюсь, ты скоро поправишься, Чарльз!";

"Выздоравливай, Боже, храни Короля!".

Смотрите видеообращение короля Чарльза:

Кто такой король Чарльз ІІІ

Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Добавим, недавно король Чарльз провел встречу с премьер-министром Риши Сунаком, который отчитался о том, как обстоят дела в Британии. Поклонники заметили, что монарх очень исхудал после диагностированного у него тяжелого заболевания.

Отметим, дворец уже разработал план, как будет проходить прощание с королем Чарльзом в случае его смерти. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".

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новости Великобритании Букингемский дворец Чарльз III
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