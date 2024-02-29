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План прощания с Чарльзом: дворец начал подготовку

Элина Чигис
29 февраля 2024, 10:06
Дворец уже полным ходом готовится к похоронам онкобольного короля Чарльза.
Король Чарльз
План прощания с королем Чарльзом в случае его смерти / коллаж: Главред, фото: royal.uk/

Известие о смертельной болезни короля Чарльза потрясло всех, поэтому дворец уже разработал план, как будет проходить прощание с монархом в случае его смерти.

Сценарий прощания получил название "Мост Менай", сообщает издание Express.co.uk. Предполагается, что такое название выбрали из-за тесной связи короля с Уэльсом, где находится мост Менай. Чарльз, который раньше носил титул принца Уэльского, проводил там немало времени каждый год.

По разработанному плану первым о кончине короля узнает его старший сын Уильям, потом младший сын принц Гарри, а уже после них все родственники короля.

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Вслед за родней печальную новость узнает премьер-министр и другие чиновники. И уже потом известие сообщат по каналу ВВС, траур обьявят на 10 дней.

Само прощание будет проходить в Вестминстер-холле, где поставят гроб.

Добавим, подготовка к прощанию с монархами – обычная процедура для дворца, которая уже стала традицией. Например, прощание с королевой Елизаветой проходило по сценарию "Лондонский мост".

Кто такой король Чарльз ІІІ

Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Напомним, на днях король Чарльз провел встречу с премьер-министром Риши Сунаком, который отчитался о том, как обстоят дела в Британии. На опубликованом снимке заметно, как исхудал монарх после диагностированного у него рака.

А также во время посещения музыкального мероприятия в соборе Солсбери королева-консорт Камилла сказала,что Чарльз себя чувствует хорошо.

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новости Великобритании Букингемский дворец Чарльз III
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