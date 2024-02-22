УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Высох до невозможного: появилось свежее фото больного Чарльза ІІІ

Chyhys Elina
22 февраля 2024, 10:40
Британский король Чарльз ІІІ заметно потерял вес после диагностированного у него тяжелого заболевания.
Чарльз ІІІ
Чарльз ІІІ заметно изменился / коллаж: Главред, фото: royal.uk/

Чарльз ІІІ старается не сдавать позиции и продолжает заниматся государственными делами.

В этот раз король провел встречу с премьер-министром Риши Сунаком, который отчитался королю о том, как обстоят дела в Британии.

На странице королевской семьи в Instagram появилось соответствующее фото. Трудно не заметить, как исхудал король, его костюм буквально "висит" на нем.

видео дня
Чарльз встретился с Риши Сунаком
Чарльз встретился с Риши Сунаком / фото: скриншот instagram.com/theroyalfamily/

Несколько недель назад мир узнал о тяжелом заболевании Чарльза - ему диагностировали рак. Поговаривают, что монарх отказался от химиотерапии и тестирует на себе экспериментальные препараты против рака.

Заметим, скорее всего, все же терапия позитивно действует, ведь, не смотря на потерю веса, Чарльз ІІІ улыбается и выглядит бодрым.

Недавно жена Чарльза ІІІ Камилла рассказала, что король чувствует себя хорошо и поблагодарила за все теплые пожелания монарху.

А также бывший королевский дворцовый раскрыл тайну, когда Чарльз ІІІ передаст корону своему старшему сыну принцу Уильяму.

Читайте больше о королевской семье:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Букингемский дворец Чарльз III Риши Сунак
Реклама

Главное за день

Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников

Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников

11:49 Украина
"Ситуация катастрофическая": у Дуды ответили на призыв Зеленского встретиться на границе

"Ситуация катастрофическая": у Дуды ответили на призыв Зеленского встретиться на границе

11:00 Украина
Одно из условий – удары по РФ: на Западе назвали сценарий победы Украины в войне

Одно из условий – удары по РФ: на Западе назвали сценарий победы Украины в войне

10:16 Мир
Все главные новости

Популярное

Никому не нужна : путинист Галкин наехал на Пугачеву 10503

"Никому не нужна": путинист Галкин "наехал" на Пугачеву

Почему полезно есть тыквенные семечки: врач назвала неожиданные причины 8353

Почему полезно есть тыквенные семечки: врач назвала неожиданные причины

Ударил почти 6-бальный шторм: в Украине очень затянулась магнитная буря 5817

Ударил почти 6-бальный шторм: в Украине очень затянулась магнитная буря

Когда наступит метеорологическая весна: синоптики назвали даты потепления 5293

Когда наступит метеорологическая весна: синоптики назвали даты потепления

Последние новости

12:07

В России явные проблемы со знанием истории: Медведев замахнулся на Одессу

11:59

Гороскоп на завтра 23 февраля: Тельцу - потеря денег, Скорпиону - разлад в семье

11:49

Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников

11:45

"Наступают по всей линии фронта": генерал назвал направления, где в РФ преимуществоВидео

11:44

Китайский гороскоп на завтра 23 февраля: Кроликам - перемены, Петухам - растраты

Война грозит затянуться еще на 2-3 года, исключать наступление на Киев нельзя – генерал РоманенкоВойна грозит затянуться еще на 2-3 года, исключать наступление на Киев нельзя – генерал Романенко
11:37

Юлия Санина и Тимур Мирошниченко - ведущие нового проекта "Україна неймовірних людей": когда премьера на ТЕТ

11:37

"Определенное волнение есть": в Харькове оценили угрозу наступления войск РФ

11:37

Удар по полигону на Херсонщине: ВСУ уничтожили десятки оккупантовВидео

11:33

Как слить воду из бойлера: простые способы, доступные каждому

Реклама
11:05

"Просто схожу с ума": пассия бывшего мужа Ани Лорак страдает от хейтеров

11:00

"Ситуация катастрофическая": у Дуды ответили на призыв Зеленского встретиться на границе

10:56

Таро-прогноз на полнолуние 24 февраля 2024: Тельцам - удача, Девам - любовь, Весам - переездВидео

10:50

"Пусть укрепляет их служение": Путин подарил сомнительный оберег своей армии

10:40

Высох до невозможного: появилось свежее фото больного Чарльза ІІІ

10:36

Предательница Соломко показала, как проводит время со своим новым мужчинойВидео

10:16

Одно из условий – удары по РФ: на Западе назвали сценарий победы Украины в войне

09:57

Оккупанты прорвались в Победу - DeepState

09:42

Не только молоко: почему нельзя хранить майонез в дверце холодильника

09:27

"Помешанный сукин сын": Байден резко высказался о Путине, также досталось и Трампу

09:10

РФ собралась объявить территориальные претензии США: на что "нацелились" у Путина

Реклама
08:56

После знакомства с детьми: Том Круз сбежал от российской подружки

08:25

Депортация и казни: гауляйтер Запорожской области рассказал о преступлениях армии РФ

08:15

Войска РФ наступают на четырех направлениях: в США назвали цель оккупантов Путина

08:10

Путин смог довести игру до трудно-обратимого результатамнение

07:25

Оккупанты атаковали Украину "Шахедами": что известно

06:58

Смогут ли ВСУ наносить удары с F-16 по военным целям РФ за пределами Украины: ответ Столтенберга

06:10

Не такая та Польша малая и немощнаямнение

05:33

Гороскоп на март 2024: Раков ждет судьбоносное событиеВидео

04:30

"Это их единственное слабое место": украинский генерал назвал главную проблему армии РФВидео

03:46

Для чего нужна тайная кнопка в дверной ручке машины: лайфхак для водителей

03:45

Как распознать токсичную подругу: тревожные сигналы, которые не следует игнорировать

03:06

Алан Бадоев четко рассказал, где находится его дочь Лолита и чем занята

02:27

Какие именно ATACMS получит Украина: Коваленко оценил арсенал ракет США

02:00

Избранница министра Кулебы засветила драгоценное кольцо на безымянном пальце

01:32

Зачем нужно замачивать посуду с чайными пакетиками: результат впечатляет

21 февраля, среда
23:47

"Мы можем сделать": Байден назвал самую мощную вещь против Путина

23:11

У Украины новый сильный конкурент: букмекеры обновили ставки на Евровидение-2024

23:05

Канада выделит средства на доставку в Украину 800 тысяч артснарядов из Чехии - СМИ

23:01

"Прогрессирующая форма": молодая российская певица объявила об уходе со сцены из-за тяжелой болезни

22:55

Ударил почти 6-бальный шторм: в Украине очень затянулась магнитная буря

Реклама
22:45

Впервые за 5 лет: Рассел Кроу удивил молодым лицом, которое он наконец-то побрил

22:40

МО разрабатывает приложение для военных Армия+: будут ли там повестки

22:28

Зловоние: звезда сериала, в котором снималась Меган Маркл "охарактеризовал" их свадьбу с Гарри

22:16

Авиация мощно ударила по врагу: ВСУ сокрушили 10 районов скопления россиян

22:03

Военным могут повысить зарплату до 200 тыс. грн: Зеленский провел важное заседание

21:49

"Больница, инвалидность и помощь": Узелков раскрыл подробности госпитализации

21:48

Потери намного выше: новые подробности удара ВСУ по полигону врага под Волновахой

21:18

Через Польшу может проходить больше российского зерна, чем украинского - КульпаВидео

20:52

Переговоры о вступлении в ЕС задерживаются: Украина впервые слышит о трудностях

20:48

В Украине переписали ценник на важный продукт из борщевого набора: что случилось

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять