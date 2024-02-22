Высох до невозможного: появилось свежее фото больного Чарльза ІІІ

Британский король Чарльз ІІІ заметно потерял вес после диагностированного у него тяжелого заболевания.

https://stars.glavred.info/vysoh-do-nevozmozhnogo-poyavilos-svezhee-foto-bolnogo-charlza-iii-10543895.html Ссылка скопирована

Чарльз ІІІ заметно изменился / коллаж: Главред, фото: royal.uk/

Чарльз ІІІ старается не сдавать позиции и продолжает заниматся государственными делами.

В этот раз король провел встречу с премьер-министром Риши Сунаком, который отчитался королю о том, как обстоят дела в Британии.

На странице королевской семьи в Instagram появилось соответствующее фото. Трудно не заметить, как исхудал король, его костюм буквально "висит" на нем.

видео дня

Чарльз встретился с Риши Сунаком / фото: скриншот instagram.com/theroyalfamily/

Несколько недель назад мир узнал о тяжелом заболевании Чарльза - ему диагностировали рак. Поговаривают, что монарх отказался от химиотерапии и тестирует на себе экспериментальные препараты против рака.

Заметим, скорее всего, все же терапия позитивно действует, ведь, не смотря на потерю веса, Чарльз ІІІ улыбается и выглядит бодрым.

Недавно жена Чарльза ІІІ Камилла рассказала, что король чувствует себя хорошо и поблагодарила за все теплые пожелания монарху.

А также бывший королевский дворцовый раскрыл тайну, когда Чарльз ІІІ передаст корону своему старшему сыну принцу Уильяму.

Читайте больше о королевской семье:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.