Высох до невозможного: появилось свежее фото больного Чарльза ІІІ

Чарльз ІІІ старается не сдавать позиции и продолжает заниматся государственными делами.
В этот раз король провел встречу с премьер-министром Риши Сунаком, который отчитался королю о том, как обстоят дела в Британии.
На странице королевской семьи в Instagram появилось соответствующее фото. Трудно не заметить, как исхудал король, его костюм буквально "висит" на нем.
Несколько недель назад мир узнал о тяжелом заболевании Чарльза - ему диагностировали рак. Поговаривают, что монарх отказался от химиотерапии и тестирует на себе экспериментальные препараты против рака.
Заметим, скорее всего, все же терапия позитивно действует, ведь, не смотря на потерю веса, Чарльз ІІІ улыбается и выглядит бодрым.
Недавно жена Чарльза ІІІ Камилла рассказала, что король чувствует себя хорошо и поблагодарила за все теплые пожелания монарху.
А также бывший королевский дворцовый раскрыл тайну, когда Чарльз ІІІ передаст корону своему старшему сыну принцу Уильяму.
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