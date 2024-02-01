Стало известно, когда король Чарльз передаст бразды правления своему сыну

Бывший дворецкий раскрыл потенциальные планы короля.

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Скоро у Великобритании будет новый король / Коллаж Главред, фото Instagram/princeandprincessofwales, theroyalfamily

По словам бывшего королевского дворецкого, король Чарльз передаст корону своему старшему сыну принцу Уильяму через 10 лет.

Пол Баррелл, который работал на принцессу Диану более 10 лет до ее внезапной смерти в 1997 году, сказал, что 75-летний монарх будет стремиться отказаться от трона досрочно, чтобы освободить место для 41-летнего Уильяма и его жены Кейт Миддлтон, цитирует его New York Post.

"Я думаю, что это произойдет в этой стране. Я думаю, что король и королева отвели этой должности 10 лет, я думаю, что это 10-летний план", — сказал Баррелл, добавив, что Чарльз "выигрывает время" и имеет "10-летний план" перед отречением.

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"Я не думаю, что он захочет продолжать быть королем, когда коронованные главы Европы будут передать власть своим наследникам, видеть, как они становятся монархами и получать от этого удовольствие", — продолжил Баррелл.

"Королева никогда бы не сделала этого, потому что она принадлежала к другому поколению, вся ее жизнь была построена вокруг того, чтобы быть монархом. Но король будет точно знать, что делает.

Прогноз Баррелла перекликается с крупными ротациями, произошедшими в королевской семье Дании в этом году.

83-летняя королева Маргрете II объявила о своем внезапном отречении в своей новогодней речи 31 декабря. Бывший монарх официально ушла в отставку 14 января, чтобы ее сын наследный принц Фредерик взял бразды правления в свои руки.

Напомним, ранее Король Великобритании Чарльз и Кейт Миддлтон объявили о своих операциях с разницей всего в несколько часов. Однако принцесса Уэльская предпочла сохранить детали своей процедуры в секрете, в то время как король был "открытой книгой".

Также, после коронации Чарльза III, королевский эксперт Даниэла Эльзер выразила мнение о том, за что Чарльз III возненавидит Кейт Миддлтон, которая набирает влияние при дворе.

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