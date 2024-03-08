Что скрывает принц Уильм о состоянии Миддлтон: угроза для Чарльза

Состояние здоровья Кейт Миддлтон уже достаточно долгое время покрыто тайной и это не на шутку тревожит подданных.

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Подданные встревожены состоянием Миддлтон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принц Уильям, муж Кейт Миддлтон, не рассказывает никакой точной информации о своей жене. Уже прошло почти три месяца после операции, а принцесса так и не показалась в общественности.

Подданные королевской семьи отмечают, что Уильям выглядит достаточно мрачным, ведь на него свалились все обязанности. Также он перестал давать каких-либо комментариев о Миддлтон.

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Приближенные к наследнику монарха обьясняют это так:

"Он сосредоточен на своей работе, а не на социальных сетях".

Но все это только накаляет обстановку. Уже даже появились слухи, что на самом деле король Чарльз не болен, а сказал это только для того, чтобы отвернуть внимание от невестки.

Журналистка Салли Беделл Смит в разговоре с изданием People высказала свое мнение так:

"Все чувствуют себя неуверенно из-за неопределенности, а вокруг монархии сейчас много неопределенности. Королева Елизавета обычно говорила: "Чтобы мне верили, нужно чтобы меня видели". Для Чарльза и его правления важно, чтобы общественность знала немного больше".

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Её королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние года Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Добавим, недавно принц Уильям отказался от участия в поминальной службе по покойному королю Греции Константину в последнюю минуту по неуказанным "личным причинам".

А также принц Уильям тронут той волной поддержки, которую получает его отец король Карл III, которому диагностировали рак.

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