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Королевской семье можно ждать сильные испытания: Меган Маркл готовит новую "бомбу" откровений

14 марта 2023, 19:20
Этот блог может стать отличным финансовым проектом для новых откровений герцога и герцогини Сассекских.
Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри, Меган Маркл / ua.depositphotos.com

Жена принца Гарри Меган Маркл в последние годы устраивала очень много скандалов.

После выхода сериала Форс-мажоры со своим участием она начала вести блог The Tig, но закрыла его, выйдя замуж за принца Гарри в 2017 году.

Теперь Маркл, когда отказалась от королевских полномочий и переехала в США, больше не видит причин ограничивать себя в интернете.

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Как сообщает The Mirror, Маркл получила разрешение восстановить платформу. По данным СМИ, перезапуск может состояться уже на следующей неделе.

"Меган будет писать заметки о еде, путешествиях, искусстве, моде, здоровье, осознанной жизни и даже давать советы в отношениях", - говорится в сообщении.

Сообщается, что этот блог может стать отличным финансовым проектом для новых откровений герцога и герцогини Сассекских.

Недавно Букингемский дворец буквально попал под волну цунами. Всему виной - книга откровений младшего сына теперь уже Короля Чарльза и погибшей принцессы Дианы - принца Гарри.

В своей книге "Запасной", которая поступила в продажу 10 января, Гарри шокировал откровениями не только о личной жизни, а и о бытие всего королевского Дворца.

В частности, принц Гарри подробно описал бурное рандеву с Меган Маркл с первых дней их отношений.

38-летний герцог Сассекский вспомнил встречу с 41-летней актрисой в отеле Soho House в Лондоне в годовщину смерти его мамы, принцессы Дианы, почти через два месяца после того, как они начали встречаться.

Кроме того, герцог Сассекский рассказал, как однажды он вместе с Уильямом выступил против отца, который всячески пытался опорочить честь наследников.

Как оказалось, в 2019 году Чарльз III подбрасывал в прессу неприглядные истории о своих сыновьях. Таким образом он пытался выглядеть лучше в глазах британцев.

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