Скрывал долгие годы: принц Гарри признался о своем серьезном заболевании

Скандальный наследник королевской семьи принц Гарри дал новое интервью. В этот раз он поразил зрителей серьезным признанием, которое способно объяснить его нестандартное поведение.
Во время видеотрансляции младший сын короля Чарльза III побеседовал с экспертом по психологическим травмам.
Специалист заявил, что у принца СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности - ред), тревога и депрессия. Они характеризуются импульсивностью и демонстративным поведением.
Вот только член королевской семьи сделал неожиданное признание.
"После смерти матери принцессы Дианы у меня диагностировали ПТСР - посттравматическое стрессовое расстройство", - заявил Гарри.
Как сообщает DailyMail, при этом герцог Сассекский не считает себя жертвой и не хочет сочувствия.
Недавно Букингемский дворец буквально попал под волну цунами. Всему виной - книга откровений младшего сына теперь уже Короля Чарльза и погибшей принцессы Дианы - принца Гарри.
В своей книге "Запасной", которая поступила в продажу 10 января, Гарри шокировал откровениями не только о личной жизни, а и о бытие всего королевского Дворца.
В частности, принц Гарри подробно описал бурное рандеву с Меган Маркл с первых дней их отношений.
38-летний герцог Сассекский вспомнил встречу с 41-летней актрисой в отеле Soho House в Лондоне в годовщину смерти его мамы, принцессы Дианы, почти через два месяца после того, как они начали встречаться.
Кроме того, герцог Сассекский рассказал, как однажды он вместе с Уильямом выступил против отца, который всячески пытался опорочить честь наследников.
Как оказалось, в 2019 году Чарльз III подбрасывал в прессу неприглядные истории о своих сыновьях. Таким образом он пытался выглядеть лучше в глазах британцев.
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