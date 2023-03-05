Скрывал долгие годы: принц Гарри признался о своем серьезном заболевании

Член королевской семьи сделал неожиданное признание о своем здоровье. От признания принца Гарри были все шокированы.

Принц Гарри / instagram.com/sussexroyal

Скандальный наследник королевской семьи принц Гарри дал новое интервью. В этот раз он поразил зрителей серьезным признанием, которое способно объяснить его нестандартное поведение.

Во время видеотрансляции младший сын короля Чарльза III побеседовал с экспертом по психологическим травмам.

Специалист заявил, что у принца СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности - ред), тревога и депрессия. Они характеризуются импульсивностью и демонстративным поведением.

видео дня

Вот только член королевской семьи сделал неожиданное признание.

"После смерти матери принцессы Дианы у меня диагностировали ПТСР - посттравматическое стрессовое расстройство", - заявил Гарри.

Как сообщает DailyMail, при этом герцог Сассекский не считает себя жертвой и не хочет сочувствия.

Недавно Букингемский дворец буквально попал под волну цунами. Всему виной - книга откровений младшего сына теперь уже Короля Чарльза и погибшей принцессы Дианы - принца Гарри.

В своей книге "Запасной", которая поступила в продажу 10 января, Гарри шокировал откровениями не только о личной жизни, а и о бытие всего королевского Дворца.

В частности, принц Гарри подробно описал бурное рандеву с Меган Маркл с первых дней их отношений.

38-летний герцог Сассекский вспомнил встречу с 41-летней актрисой в отеле Soho House в Лондоне в годовщину смерти его мамы, принцессы Дианы, почти через два месяца после того, как они начали встречаться.

Кроме того, герцог Сассекский рассказал, как однажды он вместе с Уильямом выступил против отца, который всячески пытался опорочить честь наследников.

Как оказалось, в 2019 году Чарльз III подбрасывал в прессу неприглядные истории о своих сыновьях. Таким образом он пытался выглядеть лучше в глазах британцев.

Читайте также: