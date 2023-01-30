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Выходка принца Гарри поставила королевский дворец на уши

30 января 2023, 15:54
В прошлом брат принца Уильяма любил погулять и однажды завалился в королевский дворец пьяным.
Принц Уильям и принц Гарри
Принц Уильям и принц Гарри / instagram.com/princeandprincessofwales

Принц Гарри продолжает получать гневные комментарии в свой адрес после выхода книги Запасной.

Как пишет The Sun, трем офицерам королевской гвардии понадобилось для того, чтобы привести в чувства принца Гарри.

Бывший гвардейский офицер раскрыл неприглядный факт биографии сына нового короля Великобритании.

Так, мужчина взял в руки книгу мемуаров Запасной и не поверил ничему из рассказов принца. Вместо этого он решил выдать свою правду о бесцеремонном поведении мужа Меган Маркл.

В прошлом брат принца Уильяма любил погулять и однажды завалился в королевский дворец пьяным. Вдруг в одном из залов сработала сигнализация, на место сразу же приехала полиция.

"Он был в полном раздоре, лежал на полу и пускал на себя слюни. Когда мы пытались поднять его, он сопротивлялся и сыпал оскорблениями", — вспоминает бывший охранник в интервью The Sun.

Недавно Букингемский дворец буквально попал под волну цунами. Всему виной - книга откровений младшего сына теперь уже Короля Чарльза и погибшей принцессы Дианы - принца Гарри.

В своей книге "Запасной", которая поступила в продажу 10 января, Гарри шокировал откровениями не только о личной жизни, а и о бытие всего королевского Дворца.

В частности, принц Гарри подробно описал бурное рандеву с Меган Маркл с первых дней их отношений.

38-летний герцог Сассекский вспомнил встречу с 41-летней актрисой в отеле Soho House в Лондоне в годовщину смерти его мамы, принцессы Дианы, почти через два месяца после того, как они начали встречаться.

Кроме того, герцог Сассекский рассказал, как однажды он вместе с Уильямом выступил против отца, который всячески пытался опорочить честь наследников.

Как оказалось, в 2019 году Чарльз III подбрасывал в прессу неприглядные истории о своих сыновьях. Таким образом он пытался выглядеть лучше в глазах британцев.

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