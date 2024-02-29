Король Чарльз больше не увидит своих внуков: что произошло

Высший Суд Лондона отказал принцу Гарри в пересмотре его жалобы.

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Король Чарльз больше не увидит своих внуков / коллаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/sussexroyal/

Вчерашнее решение суда принесло королю Чарльзу ІІІ плохое известие. Принцу Гарри отказали в пересмотре его жалобы на то, что с ним несправедливо поступили, при этом он намекал на причастие к этому на королевскую семью.

Казалось бы, король должен радоваться, но дело состоит иначе, сообщает издание express.co.uk.

В заявлении принца говорилось о том, что его лишили права на полицейскую охрану, оплачиваемую из средств налогоплательщиков, еще в 2020 году.

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В прошлом году Гарри констатировал, что отсутствие охраны не дает ему возможности привозить детей из США в Британию, куда он перебрался жить с женой Меган Маркл.

Отметим, что с того времени принц привозил в Британию своих детей (Лилибет и Арчи) всего один раз на юбилей Елизаветы. Теперь же, после решения суда, король Чарльз и вовсе потерял возможность видится с внуками.

Также стало известно, что принц намерен подавать апелляцию у Высший Суд Лондона, но шансы у него на победу совсем небольшие.

Кто такой король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Напомним, на днях активисты This Is Rigged ворвались в королевскую резиденцию Чарльза ІІІ в Эдинбурге и назвали свои условия. В этот момент Чарльза и Камиллы не было дома.

А также король Чарльз обратился к своим подданным, которые обеспокоены состоянием здоровья их монарха после известия о его онкозаболевании.

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