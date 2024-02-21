"Мы найдем его где угодно": толпа людей ворвалась в резиденцию Чарльза

В резиденцию Чарльза прорвалось девять активистов, они сели за королевский стол и начали обед из пластиковой посуды.
Короля и его супруги Камиллы в тот момент не было дома.
Активисты были с плакатами с надписью "Is treasa tuath na tighearna" ("Народ сильнее лорда"). На странице This Is Rigged в соцсети Х появилось фото с подписью:
"Это фальсификация оккупации королевской столовой дворца holyrood, чтобы украсть их обед. Мы призываем шотландское правительство встретиться с нами, чтобы обсудить внедрение общественных центров питания в Шотландии – дайте нам теплое место, чтобы поесть, или мы найдем его где угодно, включая дворец".
Люди требуют понижения цен на детские смеси до уровня марта 2021 года. А также хотят, чтобы правительство создало общественный центр питания с государственным финансированием на каждые 500 семей в Шотландии.
Напомним, Риши Сунак прокомментировал состояние здоровья короля Чарльза III после диагностирования у него онкозаболевания.
Также принц Уильям тронут поддержкой, которую получает его отец, он выступил с короткой речью.
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