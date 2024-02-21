УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Мы найдем его где угодно": толпа людей ворвалась в резиденцию Чарльза

Chyhys Elina
21 февраля 2024, 10:37
Активисты This Is Rigged ворвались в королевскую резиденцию Чарльза ІІІ в Эдинбурге и назвали свои условия.
Король Чарльз, активисты
Активисты ворвались в резиденцию короля / коллаж: Главред, фото: royal.uk/, twitter.com/Thisis_Rigged

В резиденцию Чарльза прорвалось девять активистов, они сели за королевский стол и начали обед из пластиковой посуды.

Короля и его супруги Камиллы в тот момент не было дома.

Активисты были с плакатами с надписью "Is treasa tuath na tighearna" ("Народ сильнее лорда"). На странице This Is Rigged в соцсети Х появилось фото с подписью:

видео дня

"Это фальсификация оккупации королевской столовой дворца holyrood, чтобы украсть их обед. Мы призываем шотландское правительство встретиться с нами, чтобы обсудить внедрение общественных центров питания в Шотландии – дайте нам теплое место, чтобы поесть, или мы найдем его где угодно, включая дворец".

Активисты в королевской резиденции
Активисты в королевской резиденции / фото: скриншот twitter/Thisis_Rigged

Люди требуют понижения цен на детские смеси до уровня марта 2021 года. А также хотят, чтобы правительство создало общественный центр питания с государственным финансированием на каждые 500 семей в Шотландии.

Напомним, Риши Сунак прокомментировал состояние здоровья короля Чарльза III после диагностирования у него онкозаболевания.

Также принц Уильям тронут поддержкой, которую получает его отец, он выступил с короткой речью.

Читайте больше о Чарльзе:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости Великобритании Камилла Принц Чарльз
Реклама

Главное за день

Ситуация возле Авдеевки изменилась: россияне применили новую тактику - 3 ОШБр

Ситуация возле Авдеевки изменилась: россияне применили новую тактику - 3 ОШБр

11:32 Украина
Украина готовит контрнаступление ВСУ: Буданов назвал два условия и сроки

Украина готовит контрнаступление ВСУ: Буданов назвал два условия и сроки

11:07 Украина
Динамика войны изменилась: Буданов оценил возможность захвата Россией 2 областей

Динамика войны изменилась: Буданов оценил возможность захвата Россией 2 областей

10:51 Украина
Все главные новости

Популярное

Кроют из всех видов вооружения: враг подтянул резервы и перешел в наступление - ВСУ 6335

"Кроют" из всех видов вооружения: враг подтянул резервы и перешел в наступление - ВСУ

Оккупанты прорвались в Ласточкино - DeepState 5684

Оккупанты прорвались в Ласточкино - DeepState

У Порошенко нашли мебель на миллионы долларов, $60 млн под подушкой и коллекцию картин российских художников (ВИДЕО) 5338

У Порошенко нашли мебель на миллионы долларов, $60 млн под подушкой и коллекцию картин российских художников (ВИДЕО)

Колоссальные потери: эксперт оценил угрозу обвала фронта после оккупации Авдеевки 5002

Колоссальные потери: эксперт оценил угрозу обвала фронта после оккупации Авдеевки

Последние новости

11:46

Церковный праздник 22 февраля: почему нельзя выяснять отношения в семье

11:38

Какой самый лучший день для стрижки волос: названа дата

11:32

Ситуация возле Авдеевки изменилась: россияне применили новую тактику - 3 ОШБр

11:31

Встреча года: известная ведущая поразила снимком с Залужным и его женой

11:28

"Трагедия": "деревянная" Волочкова возвращается в балет

Война грозит затянуться еще на 2-3 года, исключать наступление на Киев нельзя – генерал РоманенкоВойна грозит затянуться еще на 2-3 года, исключать наступление на Киев нельзя – генерал Романенко
11:21

Как быстро разморозить мясо за 5 минут: 3 самых эффективных способа

11:07

Украина готовит контрнаступление ВСУ: Буданов назвал два условия и сроки

11:07

Россия начала международную охоту на украинскую модель за "осквернение" Путина и Кремля

11:06

Гороскоп на завтра 22 февраля: Овну - дорога, Стрельцу - семейный праздник

Реклама
10:58

Буданов назвал численность армии РФ в Украине

10:51

Динамика войны изменилась: Буданов оценил возможность захвата Россией 2 областей

10:41

Страна двойного назначения: Ереван хочет переориентироваться на Запад, параллельно работая логистическим хабом для РФ

10:37

"Мы найдем его где угодно": толпа людей ворвалась в резиденцию Чарльза

10:14

Ядерное оружие в космосе: в Bloomberg раскрыли планы Путина и предупредили об угрозе

10:04

Пик наступит весной: Буданов рассказал о новом плане Кремля в Украине

10:03

У Меладзе в семье скоро будет пополнение

09:59

3 роты россиян уничтожены 1 ударом: детали удара HIMARS по полигону оккупантов

09:12

Авдеевку можно было удержать: Данилов назвал главную причину вывода войск

08:54

Хозяйки часто добавляют аспирин в жидкое мыло: зачем они так делают

08:50

РФ ударила по Украине дронами и ракетами: сколько воздушных целей удалось сбить

Реклама
08:32

ВСУ навечно приземлили еще один российский Су-34, а Су-35 повезло - сманеврировал

08:18

Особая цель: в ISW объяснили причину заявления Кремля о "захвате" Крынок

08:10

В Запорожскую область россияне стягивают пятидесятитысячную армию?мнение

08:09

Возможно ли повторное наступление РФ на Киев: в СНБО ответили

07:35

Решение было "стратегическим": Пентагон прокомментировал выход ВСУ из Авдеевки

06:44

Первая группа украинских пилотов закончит обучение на F-16 до лета - CNN

06:10

Что может РФ выставить на торги в 2025-м году?мнение

05:55

Почему нельзя спать напротив зеркала: о какой беде предупреждает древняя примета

05:31

Гороскоп на март 2024 для Овнов: что принесет первый месяц весныВидео

04:38

Столтенберг не смог ответить, смогут ли ВСУ бить по России на F-16

04:25

С маминой харизмой: как сейчас выглядит 21-летний сын Сары Джессики Паркер

03:53

Француженки кладут монетку в горшки с растениями - причина вас удивит

03:17

Колоссальные потери: эксперт оценил угрозу обвала фронта после оккупации Авдеевки

02:45

По уши застрял: Том Круз уже познакомился с детьми своей русской возлюбленной

02:10

Новая цель РФ после Авдеевки: под угрозой крупный узел на востоке – прогноз

01:34

Как отбелить пластиковые контейнеры: 3 народных средства, которые вернут блеск

01:00

Жизнь перевернется: три знака зодиака станут счастливее в Полнолуние 24 февраля

20 февраля, вторник
23:52

Из-за бездействия конгресса у ВСУ заканчивается оружие: резкое заявление Белого дома

23:10

"Умирал - говорил на украинском": жена бывшего друга Кобзона рассказала о смерти путиниста

23:03

РФ врет, что выбила защитников Украины с левобережья Днепра: в ВСУ сделали заявление

Реклама
22:50

Кто стал самым популярным украинским артистом по версии Spotify

22:42

В ракете КНДР, которой РФ атаковала Украину, нашли детали неожиданного происхождения – CNN

22:27

"Кассетки" ВСУ "разорвали" полигон оккупантов во время постройки: больше 60 "двухсотых"

22:08

В Германии от ножевых ран умер еще один юный баскетболист из Украины

21:40

Будут ли повышать тариф на свет: министр энергетики дал ответ

21:08

Кто ответит за проваленную мобилизацию: комментарий секретаря СНБО

21:06

"Папа президента взятки не брал": Анатолич удивил рассказом об отце Зеленского

21:04

Звезда "Пиратов Карибского моря" арестован по обвинению, как у Джонни Деппа

20:48

Польский фермер разместил на тракторе призыв к Путину "разобраться" с Украиной

20:05

Мы не потеряли бы Авдеевку: Кулеба назвал причину, почему ВСУ отошли от города

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять