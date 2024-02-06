Премьер-министр Великобритании рассказал, на какой стадии рак у Чарльза III

Риши Сунак прокомментировал состояние здоровья короля Великобритании.

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Риши Сунак высказался про онкологию короля Чарльза III / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В средине января стало известно, что король Великобритании Чарльз III ложится в больницу для обследования, связанного с увеличением предстательной железы. 5 февраля Букингемский дворец от имени монарха сделал заявления - врачи обнаружили у него онкологию.

Чарльз III решил рассказать об этом во избежание спекуляций на его болезни. Тем не менее о типе рака и его стадию подробностей не поступило.

Британский народ взволнован состоянием здоровья 75-летнего короля. С успокоительной речью выступил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

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Он был шокирован и расстроен новостями про монарха, однако выразил свою уверенность в том, что Чарльз III быстро пойдет на поправку. "Все наши мысли с ним и его семьей. Вы знаете, к счастью, это произошло на ранней стадии", - цитирует слова премьер-министра Великобритании издание Reuters.

Ранее были обнародованы первые слова короля Чарльза III после смерти принцессы Дианы. О смерти бывшей супруги он узнал одним из первых, и был по-настоящему шокирован.

Также бывшая невестка Елизаветы II, британская писательница и общественная деятельница, герцогиня Йоркская Сара Фергюсон, врезала правду про Чарльза III и Камиллу. Она была близкой подругой первой жены короля - принцессы Дианы.

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