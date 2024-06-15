Кейт Миддлтон впервые появилась на публике: как выглядит принцесса

Кейт Миддлтон впервые после новостей о здоровье появилась на публике.

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Кейт Миддлтон возвращается к публичной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

42-летняя Кейт Миддлтон была замечена по дороге на парад по случаю церемонии выноса знамени в субботу в машине вместе со своим мужем принцем Уильямом и детьми: 10-летним принцем Джорджем, 9-летней принцессой Шарлоттой и 6-летним принцем Луи.

По данным Page Six, Миддлтон выглядела шикарно в белом платье с черно-белым бантом, белыми серьгами-кластерами и широкой белой шляпе.

Позже ее видели едущей в карете со своими детьми, следующей за той, в которой ехали король Карл III и его жена королева Камилла.

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инфографика Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

Как ранее сообщалось, Миддлтон, как ожидается, будет наблюдать за парадом из офиса генерал-майора вместе с остальными членами семьи, включая Уильяма.

Она также планирует присоединиться к королевской семье для их ежегодной фотосессии на балконе Букингемского дворца, но это может измениться в зависимости от ее состояния.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Посмотреть фото Кейт Миддлтон можно тут

После того, как Миддлтон не принял приветствие на традиционном смотре полковника 8 июня, в мае он был утвержден в звании почетного полковника ирландской гвардии, которая в этом году выставляет свой флаг на параде.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

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