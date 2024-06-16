Слава Демин поинтриговал фанатов словами в ответ на слухи о романе с Ксенией Мишиной

Известный украинский радиоведущий и шоумен Слава Демин признался, были ли у него романтические отношения с популярной актрисой Ксенией Мишиной.

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Ксении Мишиной и Славе Демину долго приписывали роман / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Украинский радиоведущий и шоумен Слава Демин признался в интервью "РБК-Украина", крутил ли он роман с популярно актрисой (и бывшей участницей реалити-шоу "Холостячка") Ксенией Мишиной.

По словам Демина, его и артистку уже ничего не связывает. На вопрос о том, состоит ли он в отношениях с кем-либо сейчас, шоумен отвечать не стал.

"По поводу нынешних отношений я пока не готов об этом говорить", - сказал Демин.

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В минувшем году Ксения и Слава несколько раз выкладывали общие фото и видео, в которых они гуляли и посещали кафе вместе с сыновьями от прошлых браков ‒ Платоном и Владом.

По новой слухи вспыхнули после того, как Демин выложил загадочный пост с философскими размышлениями о расставании.

Сама же Мишина с сарказмом посоветовала СМИ делать свои материалы более интересными.

Кто такой Слава Демин Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к ниму в гости прихожят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили. Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына. Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведушего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

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