УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Слава Демин поинтриговал фанатов словами в ответ на слухи о романе с Ксенией Мишиной

Дмитрий Видоменко
16 июня 2024, 11:00
17
Известный украинский радиоведущий и шоумен Слава Демин признался, были ли у него романтические отношения с популярной актрисой Ксенией Мишиной.
Мишина, Демин
Ксении Мишиной и Славе Демину долго приписывали роман / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Украинский радиоведущий и шоумен Слава Демин признался в интервью "РБК-Украина", крутил ли он роман с популярно актрисой (и бывшей участницей реалити-шоу "Холостячка") Ксенией Мишиной.

По словам Демина, его и артистку уже ничего не связывает. На вопрос о том, состоит ли он в отношениях с кем-либо сейчас, шоумен отвечать не стал.

"По поводу нынешних отношений я пока не готов об этом говорить", - сказал Демин.

видео дня

В минувшем году Ксения и Слава несколько раз выкладывали общие фото и видео, в которых они гуляли и посещали кафе вместе с сыновьями от прошлых браков ‒ Платоном и Владом.

Ксения Мишина и Слава Демин с сыновьями

По новой слухи вспыхнули после того, как Демин выложил загадочный пост с философскими размышлениями о расставании.

Сама же Мишина с сарказмом посоветовала СМИ делать свои материалы более интересными.

Кто такой Слава Демин

Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к ниму в гости прихожят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили.

Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына.

Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведушего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

Шоу-бизнес - новости по теме

Стало известно, что телеведущая 1+1 Наталья Островская стала мамой. Не помня себя от счастья, она уже раскрыла пол ребенка и показала его первые фото из роддома.

Также украинский певец Павел Зибров раскрыл секрет идеальных отношений с женой. Скоро артист будет отмечать со своей избранницей жемчужную свадьбу - 30 лет в браке.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Демин новости шоу бизнеса Ксения Мишина
Реклама

Главное за день

Окружение россиян в Волчанске: в ISW указали на важный аспект

Окружение россиян в Волчанске: в ISW указали на важный аспект

10:44 Украина
Мирный саммит в Швейцарии: Шольц ответил, обсуждали ли "мирный план Путина"

Мирный саммит в Швейцарии: Шольц ответил, обсуждали ли "мирный план Путина"

09:58 Мир
Какими будут основные тезисы финальной декларации Саммита мира - Reuters

Какими будут основные тезисы финальной декларации Саммита мира - Reuters

07:35 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

В ответ кричали все вокруг: президент Литвы внезапно воскликнул лозунг на Саммите мира 2813

В ответ кричали все вокруг: президент Литвы внезапно воскликнул лозунг на Саммите мира

Ударит +33 градуса: когда в Украине прекратятся дожди и вернется жара 2230

Ударит +33 градуса: когда в Украине прекратятся дожди и вернется жара

Почему этот день нужно обязательно провести с родными: приметы 16 июня 1463

Почему этот день нужно обязательно провести с родными: приметы 16 июня

Жалеют, что РФ не пригласили: две страны удивили циничными заявлениями на саммите мира 1330

Жалеют, что РФ не пригласили: две страны удивили циничными заявлениями на саммите мира

Последние новости

11:29

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 июня: Водолеям - прибыль, Весам - конфликты

11:00

Слава Демин поинтриговал фанатов словами в ответ на слухи о романе с Ксенией Мишиной

10:51

Поздравления с Днем отца - трогательный картинки и сильные слова

10:44

Окружение россиян в Волчанске: в ISW указали на важный аспект

10:24

Раздадут деньги на оплату ЖКХ: в Минсоцполитики рассказали, как их получить

Что присходит на Саммите мира в Швейцарии: главноеЧто присходит на Саммите мира в Швейцарии: главное
09:58

Мирный саммит в Швейцарии: Шольц ответил, обсуждали ли "мирный план Путина"

09:42

Санкции США против Мосбиржи: почему война становится для Путина слишком дорогоймнение

09:10

Ключевой результат Саммита мира: в 3 ОШБр сделали заявление о победе Украины

08:52

Василий Вирастюк впервые показал родившую ему сына новую возлюбленную

Реклама
08:42

Россияне попали в полное окружение на Харьковщине: известна судьба оккупантов

08:09

Кого из мужчин могут принудительно доставлять в ТЦК: в Раде ответили

07:35

Какими будут основные тезисы финальной декларации Саммита мира - Reuters

05:28

Гороскоп на завтра 17 июня: Весам - резкий спад энергии, Козероги - говорите всему "да"

04:10

"Гнуться, но не ломаться": чем особенна новая стратегия ВСУ на поле боя - АР

03:30

Найти число 629 среди 692 смогут только люди с необычайным зрением: сложная загадка

01:30

Засияет как из автосалона: каким средством отмыть салон автомобиляВидео

00:16

Италия пообещала Украине новую помощь: Таяни сделал неожиданное заявление на саммитеФото

15 июня, суббота
23:51

Принц Луи станцевал смешной танец во время официальной церемонииВидео

23:06

Жалеют, что РФ не пригласили: две страны удивили циничными заявлениями на саммите мираФото

22:06

В ответ кричали все вокруг: президент Литвы внезапно воскликнул лозунг на Саммите мираФотоВидео

Реклама
21:56

"РФ выбрала войну, а не дипломатию": Шольц сказал, как завершить войну и достичь мираФото

21:26

ВСУ могут бить по ракетным установкам в РФ, НАТО ослабит ограничения - Столтенберг

20:58

Евро 2024 дайджест: день 1-2 - немцы уничтожили шотландцев, швейцарцы лупят венгровВидео

20:25

План действий передадут РФ, чтобы зафиксировать реальный конец войны - ЗеленскийФото

19:29

Мощный циклон будет заливать почти всю Украину: где именно ждать грозы, град и шквалы

19:26

Украина не будет вести прямых переговоров с РФ: Жовква расставил точки над "и"

19:13

Если уж мира на горизонте не видно...мнение

18:56

Несколько часов со светов в сутки и холодная зима: пессимистический прогноз Укрэнерго

18:53

Зеленский назвал вице-президенту США главную цель Путина в "кровавой войне"

18:32

Украина массово уничтожает российскую ПВО: в Bild раскрыли противоречивую стратегию

18:06

Очень оптимистичный прогноз: будут ли выключать свет 16 июня

17:47

Оккупантов выбили с позиций: в НГУ рассказали детали мощного удара на востоке

17:29

Украина будет в НАТО, однако есть одно "но": Столтенберг удивил заявлением

16:49

Шольц заговорил об окончании войны и назвал условие переговоров с Путиным

16:23

ВСУ приближаются к перелому: артиллерийское преимущество оккупантов тает - WP

16:22

Почему этот день нужно обязательно провести с родными: приметы 16 июня

16:00

"Часть миротворческого процесса": Зеленский спрогнозировал результаты Саммита

15:58

Оккупанты могут перерезать "дорогу жизни": какая опасность ждет ВСУ - BILD

15:38

Это ужасно: Слава Каминская рассказала, что случилось с ее дочерью

15:01

Ударит +33 градуса: когда в Украине прекратятся дожди и вернется жара

Реклама
14:59

Ермак жестко ответил на шантаж Путина и назвал условие участия РФ в Саммите мираВидео

14:57

Стало известно, на сколько дают отсрочку аграриям от мобилизации: только некоторые профессии

14:42

Кейт Миддлтон впервые появилась на публике: как выглядит принцесса

14:37

"Планы были разрушены": В НАТО оценили ситуацию на фронте в Украине

14:35

"Оккупанты заблокированы 5-й день": в ВСУ раскрыли детали боев за Волчанск

14:34

Как отбелить грязные швы между плиткой: невероятно простой трюк с содой

13:49

США выделяют Украине более $1,5 млрд: у Байдена раскрыли детали нового пакета

13:29

Стараюсь доверять обещанию "но": Зеленский сказал, может ли Китай помогать РФ

13:13

3 причины, почему летом легче худеть: невероятный секрет, о котором знают не все

13:12

Новые детали дела Шабунина: военные сообщали в ГБР о незаконных командировках и надбавках активиста

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять