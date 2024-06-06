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Ефросинина рассказала, как дочь отреагировала на новость о разводе

Алена Кюпели
6 июня 2024, 15:41
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Телеведущая пригласила своего мужа для интервью, где ответила на все слухи.
Маша Ефросинина, Тимур Хромаев
Маша Ефросинина и Тимур Хромаев опровергли все слухи о расставании / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина, которая впервые вместе с мужем прокомментировала слухи по поводу развода пары, рассказала во время эфира нового подкаста "Билет на Марс" о том, как на их расставание отреагировала старшая дочь Нана.

По словам ведущей, она с Хромаевым уже расходилась и пара делала перерыв в отношениях.

"Помнишь, когда у нас был кризис на 11-м году жизни, когда мы разъезжались, ну это всем известно, мы сразу объявили сами об этом и, как мне кажется, правильно сделали. Помнишь, мы тогда советовались с психологом, как ей сообщить? У меня было несколько сценариев", – детально напомнила Ефросинина детали разрыва Хромаеву.

видео дня
инфографика ефросинина
Инфографика Ефросинина / инфографика: Главред

"И когда я ей сказала: "Наночка, мы теперь с папой будем жить отдельно", помнишь, как она так закрыла глаза? Я думаю: "Ну все, кабзда". Посидела-посидела. Я думаю: "Боже, там слезы рекой". Она так убрала руки, посмотрела на меня, на тебя и говорит: "Так а кто на теннис меня будет возить?" Помнишь?" - поделилась Ефросинина.

Кто такая Маша Ефросинина?

Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

Ведущая также добавила, что дочь стойко перенесла новость тогда и приняла ее с уважением, что на тот момент было важно для пары.

Маша Ефросинина - новости сейчас:

Отметим, недавно Маша Ефросинина решила прокомментировать свое скандальное интервью с певицей Кристиной Соловий. Ефросинина отмечает, что, во-первых, интервью с Соловий было "слишком эмоциональным".

Ранее Ефросинина показала как переодевается в спортивную форму и рассказывает о том, как относится к своему телу. По словам Ефросининой, она очень рада, когда слышит комплименты от своих подписчиц. Но в то же время, ей пишет огромное количество хейтеров, которые даже желают ей исчезнуть с лица земли.

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