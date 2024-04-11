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"Российская культура - оружие": Маша Ефросинина сделала громкое заявление

Алена Кюпели
11 апреля 2024, 00:13
Маша Ефросинина прокомментировала свое скандальное интервью с Соловий,
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина высказалась по поводу интервью/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

Известная украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина решила прокомментировать свое скандальное интервью с певицей Кристиной Соловий.

Соответствующим постом ведущая поделилась на своей странице в Instagram. Ефросинина отмечает, что во-первых, интервью с Соловей было "слишком эмоциональным".

По словам ведущей, она тот самый человек, который в день своего 16-ти летия выбрал не Москву, а Киев. "Поддалась эмоциям протеста на заявление, которая меня действительно возмутило. Из-за этого, я не четко сформулировала свою мысль, хотя очень хорошо, как тогда, так и сейчас, знаю, что имела ввиду. Запрос на русский язык точно не был у аудитории", - говорит она.

Ефросинина приводит в пример украинское телевидение 1998 года. "Не было проекта, концерта, ничего, где бы не патриотизировался российские персонажи", - говорит она.

Телеведущая вспоминает программу Шоумастгоуон и то, что руководство украинского канала требовало, чтобы в шоу участвовали российские звезды. "Я, как продюсер этого шоу, буквально "выгрызала" украинских звезд", - говорит она.

Кто такая Маша Ефросинина?

Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

Ведущая также добавляет, что украинцев годами кормили "пропагандой" и нарративами про "единый народ". "Аудитория употребляла тот продукт, который ей предлагался. Я была тем инструментом, с помощью которого телеканалы реализовывали такую свою политику", - добавляет она.

Маша Ефросинина о российской культуре в Украине
Маша Ефросинина о российской культуре в Украине / Скриншот Instagram/mashaefrosinina
Маша Ефросинина прокомментировала свое интервью
Маша Ефросинина прокомментировала свое интервью / Скриншот Instagram/mashaefrosinina
'Российская культура - оружие': Маша Ефросинина сделала громкое заявление

Ведущая говорит, что путь к украинской идентичности был сложным для нее, как и для многих украинцев. "Российская культура - это такое же самое оружие, как купленные или созданные российский государственный счет ракеты, которые бьют по украинским городам", - говорит она.

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Напомним, ранее украинская певица Кристина Соловий обвинила украинских звезд в строительстве культурных мостов с террористической Россией, а также добавила, что на их руках, душе и сердце всегда будет кровь украинцев.

Ранее также Ефросинина призналась, что болезненно воспринимает тот факт, что уже столько времени не может посетить свою малую Родину, где похоронены ее бабушка и дедушка, отец, и воспоминания про украинский Крым.

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