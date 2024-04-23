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"В любви к русскому": Маша Ефросинина четко показала свою позицию

Элина Чигис
23 апреля 2024, 16:30
Маша Ефросинина обьяснила, что ее воспитывали в любви ко всему российскому, но сейчас она ненавидит все, что связано со страной-террористом РФ.
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина призналась, как относится ко всему русскому / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Украинская ведущая Маша Ефросинина, которая родилась и выросла в Крыму и после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину перешла на украинский язык, очертила свою позицию и поделилась, в какой обстановке она росла в детстве.

Во время интервью Ефросининой для "Украинской правды" ведущий Роман Кравец спросил имеет ли язык значение, на что она дала исчерпывающий ответ.

"Имеет. Знаешь, меня не воспитывали в ненависти ко всему русскому. Напротив, даже в любви воспитывали. Но сегодня не хочу иметь ничего общего с русским вообще, с этой страной, с этим языком. Я хочу отделить от них навсегда – себя, своих детей и все будущие поколения, которые потом породят мои дети. И я буду их воспитывать именно так", - сказала Ефросинина.

Смотрите видео интервью Маши Ефросининой

Кто такая Маша Ефросинина?

Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

Маша Ефросинина - последние новости по теме

Отметим, недавно Маша Ефросинина решила прокомментировать свое скандальное интервью с певицей Кристиной Соловий. Ефросинина отмечает, что, во-первых, интервью с Соловей было "слишком эмоциональным".

А также блогер Александр Волошин сказал, как он лично к Маше Ефросининой относится. Он заявил, что Ефросинина не вызывает у него доверия, поскольку, "лицемерная и часто паразитирует на популизме".

Читайте больше об Ефросининой:

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