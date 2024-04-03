Бывший муж Тринчер резко раскритиковал Машу Ефросинину: в чем он ее обвинил

Украинский блогер Александр Волошин уже не впервые критикует телеведущую Машу Ефросинину и на этот раз сказал, как он лично к ней относится.

https://stars.glavred.info/byvshiy-muzh-trincher-rezko-raskritikoval-mashu-efrosininu-v-chem-on-ee-obvinil-10555262.html Ссылка скопирована

Волошин обвинил Ефросинину в "лицемерии и популизме" / Коллаж: Главред, фото: Instagram А. Волошина, Instagram М. Ефросининой

Бывший муж Анны Тринчер блогер Александр Волошин подверг критике телеведущую Машу Ефросинину за ее интервью с певицей Кристиной Соловий.

В эфире Наше Радио он сказал, что Ефросинина не вызывает у него доверия, поскольку, "лицемерная и часто паразитирует на популизме".

"Я смотрел ее интервью с Соловий, и это еще раз подтвердило, что она очень лицемерная и популистская. И, кто говорит популистские мысли, во многих случаях считают иначе", - сказал блогер. видео дня

При этом он сказал, что пошел бы на интервью к Маше Ефросининой но при условии полной публикации разговора. Как полагает Волошин, он наговорил бы больше критики, чем Соловий.

Конфликт Волошина и Ефросининой - в чем причина:

Примечательно, что Волошин уже не первый раз так высказывается о Ефросининой. В декабре 2023 года Ефросинина взяла интервью у его бывшей жены Анны Тринчер и спросила, уместно ли во время сегодняшних реалий показывать дорогие подарки, такие как подаренный Волошиным автомобиль Porshe.

Кто такая Маша Ефросинина? Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

В ответ Волошин раскритиковал Ефросинину и сказал, что она сама пришла на интервью в колье и браслетах Cartier.

"Очень профессиональный ход против меня бывшего моей героини, чтобы отвести внимание от главного слова в моем вопросе - "напоказ". Его он, кстати, в своих тиктоках вырезал", - прокомментировала Маша Ефросинина.

Волошин и мобилизация - главные новости:

Ранее блогер Волошин ответил, получал ли повестку и стоит ли на учете в ТЦК. В частности, он заявил, что повестка ему не приходила. Сам он в военкомат идти пока не собирается.

Напомним, Волошин также сказал, что не призывал не мобилизовывать блогеров. Он объяснил, что говорил в тот момент не обо всех блогерах.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред