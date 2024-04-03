Бывший муж Тринчер резко раскритиковал Машу Ефросинину: в чем он ее обвинил

Бывший муж Анны Тринчер блогер Александр Волошин подверг критике телеведущую Машу Ефросинину за ее интервью с певицей Кристиной Соловий.
В эфире Наше Радио он сказал, что Ефросинина не вызывает у него доверия, поскольку, "лицемерная и часто паразитирует на популизме".
"Я смотрел ее интервью с Соловий, и это еще раз подтвердило, что она очень лицемерная и популистская. И, кто говорит популистские мысли, во многих случаях считают иначе", - сказал блогер.видео дня
При этом он сказал, что пошел бы на интервью к Маше Ефросининой но при условии полной публикации разговора. Как полагает Волошин, он наговорил бы больше критики, чем Соловий.
Конфликт Волошина и Ефросининой - в чем причина:
Примечательно, что Волошин уже не первый раз так высказывается о Ефросининой. В декабре 2023 года Ефросинина взяла интервью у его бывшей жены Анны Тринчер и спросила, уместно ли во время сегодняшних реалий показывать дорогие подарки, такие как подаренный Волошиным автомобиль Porshe.
Кто такая Маша Ефросинина?
Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.
В ответ Волошин раскритиковал Ефросинину и сказал, что она сама пришла на интервью в колье и браслетах Cartier.
"Очень профессиональный ход против меня бывшего моей героини, чтобы отвести внимание от главного слова в моем вопросе - "напоказ". Его он, кстати, в своих тиктоках вырезал", - прокомментировала Маша Ефросинина.
Волошин и мобилизация - главные новости:
Ранее блогер Волошин ответил, получал ли повестку и стоит ли на учете в ТЦК. В частности, он заявил, что повестка ему не приходила. Сам он в военкомат идти пока не собирается.
Напомним, Волошин также сказал, что не призывал не мобилизовывать блогеров. Он объяснил, что говорил в тот момент не обо всех блогерах.
Другие новости:
- Маша Ефросинина показала редкие фото из Крыма: "Большая мечта"
- "На ваших руках кровь украинцев": Кристина Соловий обвинила Машу Ефросинину
- "Я не буду молчать": Маша Ефросинина нервно ответила на скандал с Соловий
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред