Зря поднял вопрос мобилизации: блогер Волошин посетовал на недопонимание украинцами

Кроме того, Волошин отметил, что далеко не все блогеры или просто люди с сотнями тысяч подписчиков в соцсетях освещают войну либо поддерживают ВСУ деньгами.

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Блогер Волошин посетовал на недопонимание украинцами его заявления о мобилизации / коллаж Главред, фото Instagram, УНИАН

Известный украинский блогер (и бывший муж певицы Анны Тринчер) Александр Волошин теперь утверждает, что его недавние утверждения о мобилизации украинское общество поняло неверно. Об этом он заявил в новом интервью Евгению Фешаку на "Люкс ФМ".

"Я высказал свое субъективное мнение, очень корректно. Ее извратили опять же. Там не было такого, мол, что блогеров не нужно мобилизовывать. Я говорил о том, что, если человек блогер действительно помогает, показывает это, как на примере Лебиги (блогер-стример Михаил Лебига, 712 тысяч подписчиков в Instagram - Главред), то его мобилизовывать в этом случае не нужно, потому что он делает намного больше, чем другие люди. Это перекрутили, мол, я сказал обо всех блогерах, и о себе тоже. Хотя я этого не говорил", ‒ сказал он.

Кроме того, Волошин отметил, что далеко не все блогеры или просто люди с сотнями тысяч подписчиков в соцсетях освещают войну либо организовывают/поддерживают сборы на нужды ВСУ. Но большинство блогеров в его окружении, мол, вполне сознательные граждане Украины.

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Кто такая Анна Тринчер? Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015" суперфиналистка восьмого сезона "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа", сообщает "Википедия". Весной 2021 года Тринчер начала встречаться с блогером Александром Волошиным. Тринчер и Александр Волошин находились в отношениях более двух лет. В браке они прожили всего год.

Развод Тринчер и Волошина

Напомним, в конце ноября 2023 года Анна Тринчер и Александр Волошин объявили о своем разводе через год, после свадьбы. Инициатором развода стал именно Волошин.

Также на своей странице в Instagram блогер отметил, что он чувствует себя травмированным неадекватным поведением своего биологического отца в семье. Он также пояснил, что развод с Анной мотивируется, в частности, его "генетической предрасположенностью" к разрушению отношений.

В частности, Александра Волошина спросили, официально ли они развелись. Оказалось, что пара еще не подавала соответствующие документы. Блогер отметил, что они с певицей намерены сделать это в ближайшее время.

В январе стало известно, что Волошин и Тринчер официально разведены.

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