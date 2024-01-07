"Они немного тупые": Волошин рассказал, общается ли с девушками после развода с Тринчер

Известный украинский блогер Александр Волошин посетовал на то, что ему после развода с певицей Анной Тринчер попадались в личном общении только недалекие девушки. Об этом он заявил в интервью "Наше Радио".
"Я считаю Аню очень мудрой девушкой, потому что я после развода общался с некоторыми девушками и понял, что, извините, они немного тупые. Не все девушки! Не все, вообще не все! Но те, с которыми я пообщался, ну так вышло. Пацаны тоже есть тупые! Тупее, чем девушки. Короче, я считаю Аню очень мудрой девушкой, с которой я бы хотел дальше общаться и поддерживать связь. Если она захочет, то я с большим удовольствием", — заявил Волошин.
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Развод Тринчер и Волошина
Напомним, в конце ноября 2023 года Анна Тринчер и Александр Волошин объявили о своем разводе через год, после свадьбы. Инициатором развода стал именно Волошин.
Также на своей странице в Instagram блогер отметил, что он чувствует себя травмированным неадекватным поведением своего биологического отца в семье. Он также пояснил, что развод с Анной мотивируется, в частности, его "генетической предрасположенностью" к разрушению отношений.
В частности, Александра Волошина спросили, официально ли они развелись. Оказалось, что пара еще не подавала соответствующие документы. Блогер отметил, что они с певицей намерены сделать это в ближайшее время.
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