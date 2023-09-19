УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Анна Тринчер показала синяки по всему телу и назвала своего обидчика

Анна Подгорная
19 сентября 2023, 22:40 обновлено 19 сентября, 22:41
70
В последнее время певице очень не везет.
Анна Тринчер
Анна Тринчер в синяках рассказала, кто ее "избил" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица Анна Тринчер ужаснула поклонников кадрами своего побитого тела. На странице артистки в Instagram появились фото, на которых она демонстрирует ушибы на руках и ногах.

"Блин... Это треш", - описала свое состояние Анна. Сочувствующие фанаты испугались еще больше, когда Тринчер сообщила, откуда взялись синяки.

Певица написала, что ее избили. После шокирующей новости она на некоторое время перестала появляться в онлайне, однако все же пообещала сообщить подробности.

Оказалось, что Анна Тринчер стала жертвой гравитации и мокрого пола: во время съемок клипа на ее новый трек "Очі" певица, которая в последнее время жалуется на переутомление и плохое самочувствие, потеряла равновесие и упала на пол.

Анна Тринчер
Анна Тринчер в синяках рассказала, кто ее "избил" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

"Меня побил пол. Именно так я считаю, и на этом видеодоказательстве видно, как она коварно споткнул мою туфлю. Шучу… 16 часов съемок, ноль часов сна, 7655677 таблеток из-за плохого самочувствия, и примерно столько же нереальных кадров для клипа", - написала артистка.

Смотрите видео падения Анны Тринчер на съемках:

Ранее хореограф и танцовщица Илона Гвоздева сообщила, что идет на серьезную операцию. Хирургическое вмешательство артистка планирует из-за неудовлетворенности своим телом.

Также украинская певица и ведущая Анна Буткевич рассказала про встречу с Аллой Пугачевой в Юрмале. Артистка поделилась впечатлениями от личного общения с Примадонной.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Анна Тринчер новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Война затянется: на Западе дали мрачный прогноз и назвали неожиданные сроки

Война затянется: на Западе дали мрачный прогноз и назвали неожиданные сроки

22:48 Украина
"РФ начинает новую войну каждое десятилетие": Зеленский выступил на Генассамблее ООН

"РФ начинает новую войну каждое десятилетие": Зеленский выступил на Генассамблее ООН

22:28 Политика
Украину будут заливать грозовые дожди: где погода будет худшей

Украину будут заливать грозовые дожди: где погода будет худшей

21:28 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

23:34

Утеплилась: Надя Дорофеева показала фигуру в игривом мини-платье

22:48

Война затянется: на Западе дали мрачный прогноз и назвали неожиданные сроки

22:40

Анна Тринчер показала синяки по всему телу и назвала своего обидчикаВидео

22:31

"Прощай, Россия!": в Ереване вспыхнули антироссийские протесты на фоне обострения в КарабахеВидео

22:28

"РФ начинает новую войну каждое десятилетие": Зеленский выступил на Генассамблее ООН

В российской верхушке произошёл раскол, Путина ждёт второй мятеж – ЭйдманВ российской верхушке произошёл раскол, Путина ждёт второй мятеж – Эйдман
21:50

"Не была готова": Маринина раскрыла последствия ее публичных обвинений Войтенко

21:28

Украину будут заливать грозовые дожди: где погода будет худшей

21:04

"РФ считает, что мир устанет": Байден объяснил, почему мир должен защитить Украину

20:48

Наступление ВСУ на юге: Залужный принял важное решение с украинскими командирами

Реклама
20:47

Сергей Стерненко. На России пытаются замаскировать мобилизациюВидеоблоги

20:23

"Мужчины не плачут, но это неправда": Пивоваров расплакался на концертеВидео

20:18

Контрнаступление ВСУ остановится: генерал сделал прогноз

20:04

13 и 14 сентября стали для РФ "черными": ГУР анонсирует новые "бахи" в Крыму

19:50

Генсек ООН сделал громкое заявление насчет вторжения РФ в Украину и реформы СБ

19:43

РФ стягивает войска к Токмаку: в ВСУ описали планы оккупантов на юге

19:28

Что съесть 20 сентября, чтобы началась счастливая полоса: важные приметы дня

19:10

РФ и ООН зашли в смысловой тупикмнение

18:54

Уничтожено много офицеров РФ: под Херсоном взорван штаб "элитной" дивизии врага

18:17

"Тварь, закопаю": сотрудник ТЦК на Львовщине до крови избил мужчину - все подробности

18:17

Контрнаступление зимой, Abrams и ATACMS: о чем говорили США на "Рамштайне"

Реклама
17:40

Война между кланами и тейпами: эксперт намекнул на вероятного преемника Кадырова

17:31

Штаб оккупантов в Мелитополе взлетел на воздух: эпические кадрыВидео

17:24

В "ПриватБанке" начали платить деньги от ООН для пенсионеров: кто имеет право

17:22

Что символизирует цветок фиалка: где поставить, чтобы в дом пришло благополучие

17:10

Не все найдут кота в зоопарке за 15 секунд: невероятная загадка для самых внимательных

16:52

Зеленская поразила "военным" луком в первый день президентского визита в США

16:49

Продукты, генераторы и вещи: россияне полностью уничтожили 300 тонн гуманитарки во Львове

16:41

3 полезные комнатные растения, которые должны быть в каждом доме

16:38

Автоматический запуск Кинжалов: в ВСУ назвали опасность нового самолета РФ

16:35

РФ ударила по Константиновке из С-300: Украина разогнала пропагандистские сомнения

16:34

Три знака зодиака будут плакать от счастья: кому повезет уже в октябре

16:29

Украинский актер-воин ВСУ рассказал, как нашел любовь во время войныВидео

16:00

Шпионила из окна: СБУ разоблачила российскую информаторку в Славянске

15:54

Как правильно – "проїзний квиток" или "проїздний": Авраменко объяснил распространенную ошибкуВидео

15:40

Публицист пояснил, допустит ли Путин к выборам в РФ оппозицию

15:20

Оптическая иллюзия покажет, являетесь ли вы реалистом или мечтателем

15:11

В Пенсионном напомнили, кто получит субсидию, а кто останется без нее

15:00

Прошел "Иловайский котел": россияне убили полицейского в ХерсонеФото

14:54

Зерновой конфликт: Шмыгаль поставил жесткий ультиматум Польше и Венгрии

14:40

Что скажут люди: Наталя Холоденко рассказала, как не бояться мнения окружающих

Реклама
14:23

Пара минут и готово: Клопотенко показал, как заморозить зелень легко и просто

14:22

Счастливое число: Тайсон Фьюри в седьмой раз стал отцом

14:14

Новый виток войны в Карабахе: Азербайджан пошел в атаку на Армению

14:13

Идеальная тренировка-липосакция: как быстро сбросить бока и живот за 10 мин в деньВидео

14:04

3 движения - нет проблем: чем смазать молнию, чтобы не заедала

14:00

BTEX: Изысканное качество тканей для самых требовательных покупателей новости компании

13:46

Именины 20 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

13:38

Зять, есть что взять: на Черниговщине мужчина женился на упекшей его в тюрьму теще

13:36

Ребенка нужно научить биться: Карпачев удивил советом

13:19

Favbet Foundation передал ВСУ Mitsubishi L200

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять