Анна Тринчер показала синяки по всему телу и назвала своего обидчика

В последнее время певице очень не везет.

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Анна Тринчер в синяках рассказала, кто ее "избил" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица Анна Тринчер ужаснула поклонников кадрами своего побитого тела. На странице артистки в Instagram появились фото, на которых она демонстрирует ушибы на руках и ногах.

"Блин... Это треш", - описала свое состояние Анна. Сочувствующие фанаты испугались еще больше, когда Тринчер сообщила, откуда взялись синяки.

Певица написала, что ее избили. После шокирующей новости она на некоторое время перестала появляться в онлайне, однако все же пообещала сообщить подробности.

Оказалось, что Анна Тринчер стала жертвой гравитации и мокрого пола: во время съемок клипа на ее новый трек "Очі" певица, которая в последнее время жалуется на переутомление и плохое самочувствие, потеряла равновесие и упала на пол.

Анна Тринчер в синяках рассказала, кто ее "избил" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

"Меня побил пол. Именно так я считаю, и на этом видеодоказательстве видно, как она коварно споткнул мою туфлю. Шучу… 16 часов съемок, ноль часов сна, 7655677 таблеток из-за плохого самочувствия, и примерно столько же нереальных кадров для клипа", - написала артистка.

Смотрите видео падения Анны Тринчер на съемках:

Ранее хореограф и танцовщица Илона Гвоздева сообщила, что идет на серьезную операцию. Хирургическое вмешательство артистка планирует из-за неудовлетворенности своим телом.

Также украинская певица и ведущая Анна Буткевич рассказала про встречу с Аллой Пугачевой в Юрмале. Артистка поделилась впечатлениями от личного общения с Примадонной.

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