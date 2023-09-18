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"Хочу чувствовать себя женщиной": хореограф Гвоздева идет на серьезную операцию

Алёна Воронина
18 сентября 2023, 13:40 обновлено 18 сентября, 13:42
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Танцовщица сообщила о неожиданной новости своим подписчикам в соцсетях.
Илона Гвоздева
Хореограф Гвоздева идет на серьезную операцию/ коллаж: Главред, фото: Instagram ilonagvozdeva

Украинская танцовщица, победительница проекта "Танцы со звездами" Илона Гвоздева сообщила своим поклонникам в соцсети, что она решилась на серьезную операцию. Хореограф собирается лечь под нож хирурга, чтобы увеличить грудь.

Она отметила, что думала об этой операции уже давно. Гвоздева объяснила, что хочет снова чувствовать себя женщиной, и что решилась на этот шаг в первую очередь для себя самой. Об этом она рассказала в Instagram.

По словам танцовщицы, ее муж не поддерживает такое решение. Однако она решилась на этот шаг, потому что хочет снова обрести уверенность в себе и чувствовать себя не девочкой-подростком, а женщиной.

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Танцовщица отметила, что рождение детей, постоянный спортивный стиль жизни и постоянные стрессы, которые присутствуют в ее жизни в последние годы, очень сильно повлияли на то, как выглядит ее тело.

"Да, кто-то может говорить, вы великолепна, спортивна, рельефна и так далее! Конечно приятно это слышать! Но я вижу в зеркале маленькую, худощавую девочку подростка, которая с каждым новым годом всё больше напоминает старшую сестру дочери, чем женщину! Я долго думала и колебалась относительно хирургического вмешательства, много прошла консультаций у разных врачей, долгие общения с психологом и подругами на тему "увеличение груди", – рассказала Гвоздева.

Она подчеркнула, что хочет сделать эту операцию для себя и своего внутреннего состояния.

"И это не об уверенности или о комплексах, погоне за трендами или инста-самками, это именно об эстетическом наслаждении самой себя, о любви к себе, о заботе о себе. Я всегда откровенна с вами, мои дорогие друзья, и хочу впредь быть искренней с вами! Я не боюсь хейта или осуждения, это моя жизнь, мое тело и мои мысли...", – написала Гвоздева.

Ранее сообщалось, что Илона Гвоздева снова станет невестой. Танцовщица со своим мужем уже 8 лет в браке. Сейчас война разделила семью – Гвоздева с детьми уехала в Рим, а ее муж служит в Киевской территориальной обороне. Впрочем, пара уже строит планы на будущее – после войны семью танцовщицы ждет кое-что особенное – они с мужем собираются обвенчаться.

Также ранее сообщалось, что Гвоздева вспомнила скандал с Меловином и извинилась перед психически больными. Хореограф признала старые ошибки и сделала выводы. Ранее она попадала в скандалы из-за своих гомофобных высказываний – называла представителей ЛГБТ-сообщества психически ненормальными людьми. Теперь она призналась, что война во многом изменила ее взгляды на жизнь, в том числе на вопросы нетрадиционной любви.

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