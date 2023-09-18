Барских рассказал, почему ссорился с продюсером Бадоевым

Украинский музыкант Макс Барских и его продюсер Алан Бадоев являются не только творческими и бизнес-партнерами, но и близкими друзьями.

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Макс Барских уже много лет работает с Аланом Бадоевым / коллаж Главред, фото УНИАН

Популярный украинский поп-певец и кумир молодежи Макс Барских и его продюсер Алан Бадоев не только занимаются творчеством и бизнесом вместе, но и давно дружат. Однако в их профессиональной деятельности не обходится без ссор. Об этом певец рассказал в интервью для программы "33 вопроса" для YouTube-канала "Люкс ФМ".

"На съемках [клипов - Главред] бывают такие моменты, когда он не согласен с моей идеей, или я не согласен с его. Когда мы создаем что-то, бывают стычки, но мы их решаем. Однажды на съемках клипа "Хочу танцевать", там было много образов. И один из референсов, по задумке Алана, что я должен был быть в женском платье. Он придумал эту идею, а я понимаю, что это слишком, у нас люди не готовы к этому. Мы так сильно поссорились, что Алан хотел отменять съемку. Ну и без того кадра, мне кажется, клип смотрится классно", – сказал Барских.

Рассказал артист и о своем гонораре. Если дело касается выступлений на частных мероприятиях, то средний прайс артиста – 50 тысяч долларов (около 1,9 миллионов гривен). Рекордные заработки он получал за корпоративы на Новый год.

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"Новые года всегда были такие насыщенные, потому что это прайм-тайм. Мне кажется, около сотни тысяч долларов было за выступление", – рассказал музыкант о самом крупном своем концертном гонораре.

Напомним, ранее украинский ведущий Константин Грубич, который заменил Влада Яму на популярном инфотейнмент-шоу "Твій день" на 1+1, заступился за хореографа, которого критикуют за переезд в США во время войны.

Также певица Анна Тринчер устроила разнос скандальной украинской блогерше Анне Алхим, которая одобряет прослушивание музыки в исполнении артистов из страны-оккупанта.

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