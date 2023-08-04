Макс Барских перевыпустил свой главный суперхит "Туманы"

Известный отечественный поп-певец Макс Барских представил украиноязычную студийную версию своего хита "Туманы" вместе с lyrics-video к нему.
Композиция "Тумани" стала частью украиноязычного альбома Барских, получившего название "Зорепад". Выпуск проекта состоится уже скоро ‒ 8 сентября нынешнего года. И этот альбом станет уже восьмой по счету в дискографии артиста.
Как говорят представители артиста, альбом "Зорепад" будет состоять из четырех хитов, которые уже известны поклонникам Макса благодаря туру "Знайти себе", а также шести новых треков.
"Просто хочу, чтобы песни принадлежали нам с вами и нашим детям!" "Тумани", "Береги", "Подруга- ніч", "Лий, не жалій" – все они будут звучать соловьиной в студийном качестве. Теперь они еще ближе к сердцу, и я знаю, как вы ожидали их. Но "Зорепад" ‒ еще и о новых ощущениях. Вас ждут шесть совершенно новых песен, о которых расскажу вскоре", – сказал сам артист.
Напомним, ранее украинский ведущий Константин Грубич, который заменил Влада Яму на популярном инфотейнмент-шоу "Твій день" на 1+1, заступился за хореографа, которого критикуют за переезд в США во время войны.
Также певица Анна Тринчер устроила разнос скандальной украинской блогерше Анне Алхим, которая одобряет прослушивание музыки в исполнении артистов из страны-оккупанта.
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