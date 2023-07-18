Лобода и Барских отказались петь на одной сцене с российскими звездами

Нападение России на Украину навсегда отрезвило украинских артистов.

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Украинские артисты не хотят стоять на одной сцене с россиянами / Коллаж Главред, фото из сети

Украинские артисты Светлана Лобода и Макс Барских отменили свое участие в фестивале, который должен на днях состояться в Молдове.

Среди причин - участие на этом же концерте малодушного певца Валерия Меладзе, который вроде и хотел бы поддержать украинцев, но духу не хватило.

Молдавский фестиваль Summer Fest должен был состояться в ботаническом саду, в Кишеневе. Среди артистов были заявлены молдавские звезды, а также российская группа Би-2 и эстрадный певец Валерий Меладзе.

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В Молдавском фестивале не будет Лободы и Меладзе / Фото summerfest.md

Сейчас украинских артистов в лайн-апе фестиваля нет. Сообщается, что вместо Лободы и Барских там выступит молодой и не принципиальный украинский исполнитель T-Fest Кирилл Незборецкий.

Напомним, ранее украинский певец и комик Коля Серга, который сейчас служит в ВСУ, решил прокомментировать недавние скандалы, которые связаны с поп-певицей Светланой Лободой.

Отметим, Светлана Лобода после начала войны в Украине активно помогает всем согражданам. После трагедии на Каховской ГЭС Лобода предоставила квартиру в Киеве для проживания многодетной семье из Херсона и передала 100 тысяч гривен благотворительному фонду для помощи жителям, которые лишились своих домов.

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