"Якобы должны ее слушать": Серга объяснил, почему у Лободы проблемы с публикой

Известный музыкант и боец ВСУ Коля Серга решил в ироничном тоне выдать специальное поучение для Светланы Лободы.

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Коля Серга выдал в эфир поучение для Светланы Лободы / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Украинский певец и комик Коля Серга, который сейчас служит в ВСУ, решил прокомментировать недавние скандалы, которые связаны с поп-певицей Светланой Лободой. Такое видеообращение музыкант записал на своей странице в Instagram.

"Если бы Лобода вышла и сказала: "Я понимаю, что все эти годы видела только себя и обращала внимание только на себя, на свою карьеру и ориентировалась только на тех, кто восхищался мной. Сейчас я понимаю, что ошибалась". Сейчас Лобода не работает с Россией, но и не слышит людей. Считает, что ее должны слушать, потому что есть хиты, профессионально поет. Аплодисменты, улыбки, фотографии с артистом — проявление доверия, которое нужно заслужить. Для этого необходимо увидеть и услышать людей, узнать, в чем они нуждаются, чего хотят, иначе будет сопротивление еще больше. Якобы люди должны ее слушать. А если в руках плакат Харьков без Лободы — это проплаченный плакат", — сказал Серга.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Светлана Лобода, которая с начала войны стала на сторону Украины и выехала из России, где жила и работала в последнее время, дала большое интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой, в котором признала свои ошибки перед Украиной.

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Как ранее сообщал Главред, певица Светлана Лобода будет принимать участие в восстановлении города Ирпень, который разгромили российские оккупанты.

Кроме того, недавно Лобода прервала свой гастрольный тур в Европе и приехала в Херсон. Она поделилась коротким видео на фоне знаменитой арки с названием города, и спела под гитару песню покойного Кузьмы Скрябина.

Позднее Лобода выступала в Харькове. На импровизированный концерт пришла 16-летняя Дарья Вдовенко с плакатом "Харьков без Лободы". Певица подошла к девушке, начала упрекать ее в том, что это проплаченная акция, наговорила много экспрессивных фраз и даже пыталась ч*окнуть подростка в щеку.

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