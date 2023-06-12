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"Обязательно получат по заслугам": Лобода опозорила россиян в Риге из-за войны в Украине

Мария Тупик
12 июня 2023, 23:07 обновлено 12 июня, 23:27
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Светлана Лобода заявила, что часть средств с концерта в Риге направит на помощь украинцам из Херсона и окрестностей, пострадавших от взрыва на Каховской ГЭС.
Светлана Лобода на концерте в Риге
Светлана Лобода на концерте в Риге / Коллаж Главред, фото instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода дала концерт в Риге, где присутствовало много украинцев.

Певица поразила всех проницательной речей о войне в Украине и оккупантах, которые устроили "ад" в нашей стране.

"Через ад должны пройти те, кто нарушил покой нашей земли, нашей Украины. Кто убивает, кто приходит на чужую землю и не понимает, что он творит. Но придет время, и все обязательно получат по заслугам", - подчеркнула Лобода.

Певица также напомнила, что часть средств с концерта направит на помощь украинцам из Херсона и окрестностей, пострадавших от взрыва на Каховской ГЭС.

"Более года в моей стране, в моей Украине идет беспощадная, ужасная, несправедливая война, русские солдаты убивают наших детей, женщин и мужчин. Я знаю, что Латвия поддерживает украинцев и помогает нам. Я очень благодарна. Несколько дней назад произошла очередная страшная трагедия - взрыв на Каховской ГЭС и я благодарю каждого из вас, потому что вы участвуете в большом деле - поддержке людей, которые потеряли все и сейчас очень нуждаются в помощи", - обратилась Лобода к зрителям.

Заключительным словом Лободы на концерте стало громкое "Слава Украине", со сцены Светлана шла под овации и крики "Героям Слава".

Смотрите репортаж о том, как война изменила убеждения Светланы Лободы:

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