"Я бы поступал так же": Александр Пономарев заступился за Светлану Лободу

Пономарев отметил, что сейчас Loboda заслуживает уважение, в отличие от иных украинских артистов, которые продолжают поддерживать оккупанта.

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Александр Пономарев считает, что Светлана Лобода достойна уважения из-за ее решения вернуться в Украину и помогать соотечественникам / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr, instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода построила успешную карьеру в стране-агрессоре, однако после начала полномасштабной войны в Украине приняла решение покинуть рф и помогать соотечественникам.

Артистку критикуют за ее прошлое, и часто считают ее попытки реабилитировать себя в глазах страны наигранными. Такую позицию не одобряет Александр Пономарев.

В интервью для журналиста Дмитрий Гордона певец признался, что не понимает, как можно было остаться в стране-оккупанте и поддерживать пропагандистские нарративы, как это сделали Ани Лорак, Таисия Повалий и пр. Им он противопоставляет Светлану Лободу.

"Почему было не вернуться, как Лобода? Она встала и уехала после 24 февраля. Там оставила все, что у нее было, и приехала сюда в Украину помогать", - отмечает Пономарев.

Артист считает ее поступки достойными уважения. "Я бы поступал так же, если бы попал в такую ​​ситуацию", - подчеркивает певец.

Смотрите репортаж о том, как война изменила убеждения Светланы Лободы:

Ранее стало известно, что лояльная к стране-агрессору украинская певица Maruv планирует вернуться в Украину после войны - она с мужем и ребенком разработала "безопасный план".

Также российский комик Максим Галкин, который признан в рф иноагентом из-за антивоенной позиции, впервые рассказал, как принимал решение покинуть страну-агрессора, и когда выезжал.

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