"Я бы поступал так же": Александр Пономарев заступился за Светлану Лободу

Украинская певица Светлана Лобода построила успешную карьеру в стране-агрессоре, однако после начала полномасштабной войны в Украине приняла решение покинуть рф и помогать соотечественникам.
Артистку критикуют за ее прошлое, и часто считают ее попытки реабилитировать себя в глазах страны наигранными. Такую позицию не одобряет Александр Пономарев.
В интервью для журналиста Дмитрий Гордона певец признался, что не понимает, как можно было остаться в стране-оккупанте и поддерживать пропагандистские нарративы, как это сделали Ани Лорак, Таисия Повалий и пр. Им он противопоставляет Светлану Лободу.
"Почему было не вернуться, как Лобода? Она встала и уехала после 24 февраля. Там оставила все, что у нее было, и приехала сюда в Украину помогать", - отмечает Пономарев.
Артист считает ее поступки достойными уважения. "Я бы поступал так же, если бы попал в такую ситуацию", - подчеркивает певец.
Смотрите репортаж о том, как война изменила убеждения Светланы Лободы:
Ранее стало известно, что лояльная к стране-агрессору украинская певица Maruv планирует вернуться в Украину после войны - она с мужем и ребенком разработала "безопасный план".
Также российский комик Максим Галкин, который признан в рф иноагентом из-за антивоенной позиции, впервые рассказал, как принимал решение покинуть страну-агрессора, и когда выезжал.
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