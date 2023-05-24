Maruv ждет победы Киева и ищет выгодное место для жизни: блогер рассказал о планах певицы

Певица Maruv сразу после войны хочет вернуться жить в Украину. Но певица не исключает вариант обосноваться в ОАЭ.

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Maruv и ее муж Александр Корсун / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Украинская поп-певица Maruv (настоящее имя – Анна Корсун), которая после начала полномасштабного военного вторжения РФ пропала со всех радаров и до сих пор публично не осудила страну-агрессора, надеется вернуться в Украину после победы Киева над Москвой. Об этом со ссылкой на свои информированный источники заявил украинский блогер Богдан Беспалов.

Он сообщает, что певица и ее муж Александр Корсун решили переждать войну. Более того ‒ их первого ребенка исполнительница рожала в киевском роддоме именно для того, чтобы после войны отбояриваться от упреков в предательстве.

"Они с Аней приняли решение переждать войну. Рожали именно в Киеве, чтобы в случае победы Украины сказать, что они не предатели, и молчали, потому что заботились о безопасности ребенка. Если поймут, что с Украиной не сложится, то им лучше вернуться в Москву и начать все с начала. Потому что контракт Марув с лейблом Warner Music Russia не разрывала", – говорит блогер.

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Кроме того, семья Корсун не исключает варианта переехать в ОАЭ. Однако ее супруг не уверен, что у них достаточно денег для такого переезда. В окружении семейства говорят, что им не так важно, где жить - главное иметь большие заработки.

Напомним, ранее украинская певица Maruv решила напомнить о себе новым видео - папарацци подловили ее, когда она выступала на корпоративе перед российской аудиторией в Дубае.

Также она отчаянно пытается привлечь аудиторию, которую растеряла за год молчания. К примеру, роликом с кадрами с бекстейджа фотосессии - первой после родов.

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