Опять за свое: молчунья Maruv затянула расплывшуюся после родов фигуру в прозрачный корсет

Марув нарядилась для своего мужа, с которым сходила на свидание впервые после появления на свет первенца.

Maruv показала располневшую фигуру в корсете / instagram.com/maruvofficial

Украинская певица Maruv (настоящее имя - Анна Корсун) пошла по стопам Ани Лорак - усиленно делает вид, что войне в Украине нет, и наслаждается сытой жизнью в безопасности.

Недавно Марув впервые стала матерью, и прийти в форму после беременности для нее, похоже, оказалось очень сложно. Тем не менее Корсун не оставляет старых привычек, и по-прежнему щеголяет на публике в откровенных нарядах, которые сделали ее более известной, чем ее музыка.

Так на своей странице в Instagram Марув похвасталась, что с мужем устроила редкий вечер свиданий - пара пошла в кино на вторую часть фильма Аватар. Для этого события артистка выбрала крайне неоднозначный наряд.

Корсун явилась публике в черном полупрозрачном корсете, который лишь подчеркнул, как расплылась ее фигура после беременности и родов, и черную юбку-миди с высоким разрезом до средины бедра.

На шее певицы красовался чокер, а волосы она собрала на затылке и украсила черным же бантом.

Maruv показала располневшую фигуру в корсете / instagram.com/maruvofficial

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