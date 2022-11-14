Больше не секси-дива: молчунья Maruv выпускает новую песню впервые с начала полномасштабной войны

Марув выпустит новую песню и клип / instagram.com/maruvofficial

Украинская певица Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv, после почти 9 месяцев молчания выпускает новую песню.

Ранее представители артистки на ее странице в Instagram сообщили, что артистка с семьей и ребенком находятся в безопасном месте и с ней все в порядке. Вчера сама Корсун показала фрагмент нового клипа и песни, посвященных ее новорожденному малышу.

В кадре Марув сперва появляется в домашней обстановке - в халате и без макияжа, потом начинается видеоряд с профессиональных съемок.

Певица с началом материнства, очевидно, решила отказаться от чрезмерно сексуализированных нарядов - кожи и латекса с элементами БДСМ. В клипе она предстала в образе лесной нимфы со светлыми волосами. "Песня для моего ребенка скоро выйдет ❤️", - поделилась Корсун.

Меж тем певица продолжает делать вид, что войны в Украине нет, что она упорно молчит об этом почти 9 месяцев, и что украинские поклонники хотели бы услышать от нее хоть что-то чуть более внятное, кроме "сложно выражать эмоции".

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