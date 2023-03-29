Maruv показала свой комфортный отдых за границей

Певица украинского происхождения продолжает удивлять своей позицией в отношении родины.

Maruv / instagram.com/maruvofficial

Певица украинского происхождения Maruv (настоящее имя - Анна Корсун), которая с начала полномасштабной войны в Украине хранит молчание о том, что страна-агрессор Россия напала на Украину и убивает ее граждан, поделилась историями со своего отдыха.

Между тем, певица на своей странице в Instagram, показала себя вполне довольной жизнью, а также продемонстрировала свой комфортный отдых в Турции.

"Некоторые красивые места", - подписала свои сториз она.

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Марув / Скриншот Instagram

Многие подписчики оскорбились тем, что певицы продолжает путешествовать и наслаждаться жизнью, в то время, как в ее стране, которую она никак не поддерживает, идет война.

Марув / Скриншот Instagram

Марув / Скриншот Instagram

Она также запостила фрагмент своей новой песни на английском языке. Ее фоловеры принялись нахваливать композицию и призывать ее опубликовать скорее.

Напомним, ранее стало известно о том, что Maruv продолжает выступать перед россиянами. "Молодая мама Maruv дала жару в Дубае. В России, где сделала успешную карьеру, с начала войны в Украине певица не выступает. А вот перед русскоязычной публикой - пожалуйста", - пишет паблик, считая, что певица сделала "карьеру в России".

Maruv, которая недавно стала мамой, появилась на сцене в своих откровенных нарядах, обнажающих ее фигуру. Однако ее движения выглядят тяжелыми и утомительными. Она едва ли двигается, пытаясь заработать на корпоративах, развлекая российских толстосумов.

Ранее также украинская певица Maruv (настоящее имя - Анна Корсун) решила напомнить о себе новым развратным видео - за время полномасштабной войны, пока артистка упорно молчала, она заметно растеряла свою аудиторию.

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