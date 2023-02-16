'Спасибо за эту жизнь': Maruv разозлила украинцев полуголыми фото и глупым постом

Певица, которая предала свою родину Украину, постепенно возвращается в соцсети.

Maruv / instagram.com/maruvofficial

Украинская певица, которая выступает под псевдонимом Maruv, которая отмолчалась по поводу нападения России на Украину, написала глупый пост, в котором поздравила себя любимую с Днем рождения.

Она выложила ряд откровенных и полуголых фото, и сделала подпись: "С днём рождения меня. Спасибо моим маме и папе за эту жизнь. И отдельное спасибо всей моей семье, особенно моей бабушке, и всем моим друзьям за всю любовь и поддержку. Я вас всех очень люблю".

Видимо, жизнь вполне устраивает запроданку, которая не особенно думает о том, как российские ракеты планомерно уничтожают города ее родины.

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"Продажная шкура мо*каля", "Интересно, неужели можно вот так родину продать? И как жить потом?", "Ну да сейчас то время, что бы попу показывать", "Перед орками попой труси", - обозлились на нее украинские фоловеры.

Напомним, ранее Maruv, которая отмолчалась по поводу нападения России на Украину, продолжает выступать перед россиянами.

Об этом сообщил телеграмм-канал "Не Малахов". "Молодая мама Maruv дала жару в Дубае. В России, где сделала успешную карьеру, с начала войны в Украине певица не выступает. А вот перед русскоязычной публикой - пожалуйста", - пишет паблик, считая, что певица сделала "карьеру в России".

Maruv, которая недавно стала мамой, появилась на сцене в своих откровенных нарядах, обнажающих ее фигуру. Однако ее движения выглядят тяжелыми и утомительными. Она едва ли двигается, пытаясь заработать на корпоративах, развлекая российских толстосумов.

Также ранее украинская певица Maruv (настоящее имя - Анна Корсун) решила напомнить о себе новым развратным видео - за время полномасштабной войны, пока артистка упорно молчала, она заметно растеряла свою аудиторию.

Привлечь ее обратно она хочет роликом с кадрами с бэкстейджа развратной фотосессии - первой после родов Марув.

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