Maruv в прозрачном комбинезоне засветила необъятные ягодицы и пожаловалась на лишний вес

Анна Корсун сильно набрала после беременности, а теперь пытается втиснуть лишние кило в "дородовые" костюмы.

Maruv в прозрачном наряде пожаловалась на лишний вес / instagram.com/sharlotta_ututu

Украинская певица Maruv (настоящее имя - Анна Корсун) решила напомнить о себе новым развратным видео - за время полномасштабной войны, пока артистка упорно молчала, она заметно растеряла свою аудиторию.

Привлечь ее обратно она хочет роликом с кадрами с бэкстейджа развратной фотосессии - первой после родов Марув.

На своей странице в Instagram певица показала свое обновленное тело, которое, к слову, так и не привела в форму после родов - фигура Корсун заметно расплылась Впрочем, для Марув это - не повод отказаться от привычных "голых" нарядов.

В кадре артистка-молчунья появилась в цельном прозрачном комбинезоне-сетке с бархатными вставками на причинных местах. Также у Марув было боа из лебяжьего пуха которым она подчеркнула свои массивные ягодицы.

"Это моя послеродовая форма. Я набрала 10 килограмм. Но хорошие новости в том, что, похоже, все лишние кило пошли в мой зад", - подписала видео певица.

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