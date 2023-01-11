Певица вернулась в свой привычны образ жизни, который состоит из развлечения убийц украинского народа.

MARUV / instagram.com/maruvofficial

Украинская певица, которая выступает под псевдонимом Maruv, которая отмолчалась по поводу нападения России на Украину, продолжает выступать перед россиянами.

Об этом сообщил телеграмм-канал "Не Малахов". "Молодая мама Maruv дала жару в Дубае. В России, где сделала успешную карьеру, с начала войны в Украине певица не выступает. А вот перед русскоязычной публикой - пожалуйста", - пишет паблик, считая, что певица сделала "карьеру в России".

Maruv, которая недавно стала мамой, появилась на сцене в своих откровенных нарядах, обнажающих ее фигуру. Однако ее движения выглядят тяжелыми и утомительными. Она едва ли двигается, пытаясь заработать на корпоративах, развлекая российских толстосумов.

Напомним, ранее украинская певица Maruv (настоящее имя - Анна Корсун) решила напомнить о себе новым развратным видео - за время полномасштабной войны, пока артистка упорно молчала, она заметно растеряла свою аудиторию.

Привлечь ее обратно она хочет роликом с кадрами с бэкстейджа развратной фотосессии - первой после родов Марув.

На своей странице в Instagram певица показала свое обновленное тело, которое, к слову, так и не привела в форму после родов - фигура Корсун заметно расплылась Впрочем, для Марув это - не повод отказаться от привычных "голых" нарядов.