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Лобода после харьковского скандала извинилась перед подростком с плакатом

Анна Подгорная
27 июня 2023, 12:22 обновлено 27 июня, 12:25
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После того, как ее высказывания про проплаченную акцию от девушки на ее выступлении вызвали общественный резонанс, Loboda сослалась на плохую шутку и усталость.
Светлана Лобода, Дарья Вдовенко
Светлана Лобода извинилась перед Дарьей Вдовенко за скандал с плакатом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lobodaofficial, скриншот

Певица Светлана Лобода вызывает у украинцев противоречивые чувство - скандальная артистка до полномасштабной войны в Украине строила карьеру в стране-оккупанте, однако после 24 февраля отреклась от рф. Сейчас она пробует выпускать песни на украинском языке и занимается волонтерством.

На днях Лобода выступала в Харькове. На импровизированный концерт пришла 16-летняя Дарья Вдовенко с плакатом "Харьков без Лободы". Певица подошла к девушке, начала упрекать ее в том, что это проплаченная акция, наговорила лишнего, и даже пыталась поцеловать подростка в щеку.

Такое фривольно поведение Светланы вызвало негодование в Сети. Из-за этого артистка на своей странице в Instagram выложила видео с извинениями перед Дарьей, где свои резкие слова списала на неудачную шутку.

видео дня

"Я была очень взволнована, было много людей, много военных, я была очень счастлива. Я увидела девушку, которая стояла с плакатом "Харьков без Лободы", я с ней поздоровалась и мы начали концерт. Ни я, ни моя команда не оказали никакого сопротивления ее позиции, никто ее не трогал. Именно поэтому я вчера сразу сделала пост о том, что я уважаю ее позицию. И сегодня я не считаю, что это была проплаченная акция. Я считаю, в то время, в тот момент, я была на эмоциях, и вообще такие концерты вызывают много эмоций. Сегодня я хочу извиниться перед Дарьей и ее родителями, если я ее обидела! Я не хотела никого обижать, у меня не было таких намерений. Я пыталась разрядить обстановку и видимо, просто неудачно пошутила", - говорит Лобода.

Также певица отмечает, что осознает свое шаткое положение из-за богатого прошлого в стране-агрессоре. Тем не менее отступаться от Украины и помощи соотечественникам она не планирует.

"Я знаю, что у украинцев много вопросов по поводу моего прошлого. Я уважаю мнение каждого гражданина моей страны. Я стараюсь не включаться в скандалы. Но я сегодня считаю, что это очень важно, чтобы вы услышали меня... Я стараюсь быть полезной, быть в стране, которую я очень люблю, в которой живет моя команда, мои близкие родственники, мои родители, хочу помогать и делать все возможное для своей страны, которая переживает очень тяжелое время, и я хочу помогать украинцам выстоять в этой войне. корни здесь, я очень люблю свою страну, и я буду с Украиной до конца", - заявляет Светлана Лобода.

Отметим, Светлана Лобода после начала войны в Украине активно помогает всем согражданам. После трагедии на Каховской ГЭС Лобода предоставила квартиру в Киеве для проживания многодетной семье из Херсона и передала 100 тысяч гривен благотворительному фонду для помощи жителям, которые лишились своих домов.

Кроме того, недавно Лобода прервала свой гастрольный тур в Европе и приехала в Херсон. Она поделилась коротким видео на фоне знаменитой арки с названием города, и спела под гитару песню покойного Кузьмы Скрябина.

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