"Ну кто тебе дал денег, ну кто?": Лобода в Харькове попала в скандал

Светлана Лобода посетила Харьков, но во время ее мини-концерта случился скандал.

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Светлана Лобода / Коллаж Главред, фото скриншот

Певица Светлана Лобода приехала в Харьков и попала в скандал. Певица решила дать мини-концерт на улице, но к ней на выступление пришла девушка с плакатом, на котором была надпись: "Харьков без Лободы".

Светлана Лобода, когда увидела девушку, решила к ней подойти и публично спросила, кто ей дал денег, чтобы она выразила протест против ее выступления.

"Моя хорошая, ну кто тебе дал денег, ну кто? Зачем ты это делаешь?", - начала спрашивать у активистки певица.

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Девушка промолчала и ничего не ответила певице. Тогда Лобода назвала ее "завербованной" и продолжила выступление перед публикой.

Отметим, Светлана Лобода после начала войны в Украине активно помогает всем согражданам.

После трагедии на Каховской ГЭС Лобода предоставила квартиру в Киеве для проживания многодетной семье из Херсона и передала 100 тысяч гривен благотворительному фонду для помощи жителям, которые лишились своих домов.

Кроме того, недавно Лобода прервала свой гастрольный тур в Европе и приехала в Херсон. В Instagram Лобода поделилась коротким видео на фоне знаменитой арки с названием города. Она спела под гитару песню покойного Кузьмы Скрябина, который был патриотом Украины.

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