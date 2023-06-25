"Ну кто тебе дал денег, ну кто?": Лобода в Харькове попала в скандал

Певица Светлана Лобода приехала в Харьков и попала в скандал. Певица решила дать мини-концерт на улице, но к ней на выступление пришла девушка с плакатом, на котором была надпись: "Харьков без Лободы".
Светлана Лобода, когда увидела девушку, решила к ней подойти и публично спросила, кто ей дал денег, чтобы она выразила протест против ее выступления.
"Моя хорошая, ну кто тебе дал денег, ну кто? Зачем ты это делаешь?", - начала спрашивать у активистки певица.
Девушка промолчала и ничего не ответила певице. Тогда Лобода назвала ее "завербованной" и продолжила выступление перед публикой.
Отметим, Светлана Лобода после начала войны в Украине активно помогает всем согражданам.
После трагедии на Каховской ГЭС Лобода предоставила квартиру в Киеве для проживания многодетной семье из Херсона и передала 100 тысяч гривен благотворительному фонду для помощи жителям, которые лишились своих домов.
Кроме того, недавно Лобода прервала свой гастрольный тур в Европе и приехала в Херсон. В Instagram Лобода поделилась коротким видео на фоне знаменитой арки с названием города. Она спела под гитару песню покойного Кузьмы Скрябина, который был патриотом Украины.
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