"Каждый из нас может корить себя за ошибки": Лобода срочно приехала в Украину

Светлана Лобода в течение недели находится на Востоке Украины.

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Светлана Лобода приехала в Херсон / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Певица Светлана Лобода прервала свой гастрольный тур в Европе и приехала в Украине. Певица находится в Херсоне.

В Instagram Лобода поделилась коротким видео на фоне знаменитой арки с названием города. Она спела под гитару песню покойного Кузьмы Скрябина, который был патриотом Украины.

"Каждый из нас может корить себя за ошибки, которые были вчера или собраться вместе, отбросить лишнее и делать все возможное для счастливого завтра. Сегодня я выбираю быть здесь", – написала Лобода в публикации.

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Как рассказали Главреду в пресс-службе артистки, Лобода уже неделю находится на востоке Украины.

"Светлана Лобода в течение недели находится на Востоке Украины с гуманитарной миссией для поддержки местного населения и военных. Это собственная инициатива певицы после организованного сбора в помощь пострадавшим от взрыва Каховской ГЭС, проходившего на недавнем концерте певца в Риге. Собранные средства и необходимую гуманитарную помощь Светлана лично передала волонтерам для несокрушимости в городе Гуляйполе", - заявили у Лободы.

Светлана Лобода в Херсоне / скриншот

Светлана Лобода после начала войны в Украине активно помогает всем согражданам.

После трагедии на Каховской ГЭС Лобода предоставила квартиру в Киеве для проживания многодетной семье из Херсона и передала 100 тысяч гривен благотворительному фонду для помощи жителям, которые лишились своих домов.

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