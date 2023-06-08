Лобода отдает свою квартиру пострадавшим от подрыва ГЭС - россияне в ярости

Социальные сети Лободы затопило отборным пропагандистским бредом и желчью.

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Светлана Лобода предоставит квартиру пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lobodaofficial, скриншот

Украинская певица Светлана Лобода продолжает благотворительную деятельность на пользу Украины и украинцев вопреки критике за ее работу в стране-агрессоре после 2014 года.

Сейчас она занялась помощью пострадавшим из-за уничтожения оккупантами Каховской ГЭС. На своей странице в Instagram она, среди прочего, заявила о готовности предоставить свою киевскую квартиру тем, кто из-за экоцида потерял крышу над головой.

"Трагедия на Новокаховской ГЭС это – катастрофа уровня Чернобыльской АЭС и весь мир молчит! Я знаю, что в этой беде Украина сама должна сделать все, чтобы помочь нашим гражданам, и сохранить то, что еще можно сохранить. Также я хочу предоставить квартиру в Киеве для проживания многодетной семьи, чей родной дом, а с ним надежды и мечты потопила россия", - пишет артистка.

Она призвала соотечественников не быть безразличными к горю других, а также выразила уверенность в том, что рф будет наказана за свои преступления против Украины и мира.

В комментариях к посту Лободы тут же набежали беснующиеся кремлеботы, которые начали винить Украину в подрыве Каховской ГЭС, и издеваться на пострадавшим югом Украины: "Так это ваши и сделали, что бы перекрыть пути входа, они же об этом и говорили, что за тема на Россию все сваливать, нашим даже это не выгодно", "Россия сама себя топить не будет", "Все вопросы вашему Зеленскому. У него спросите зачем он ГЭС взорвал, наверно чтоб все ещё больше посеять вражду" и пр.

Россия подорвала Каховскую ГЭС

Во вторник, 6 июня, оккупационные войска России совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции. Согласно данным Главного управления разведки Минобороны Украины, подрыв случился около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго выяснили, что взрыв произошел в машинном зале Каховской ГЭС. Станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что оккупанты РФ взорвали Каховскую ГЭС по приказу главы Кремля Путина. По мнению чиновника, подобные решения принимаются исключительно на высшем политическом уровне.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что разрушение Каховской гидроэлектростанции было бы невозможным, если бы агрессор Россия не вторглась на территорию Украины. Москва в любом случае несет ответственность за инцидент.

Смотрите видео, в котором в ВСУ рассказали, зачем оккупанты России подорвали Каховскую ГЭС:

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